La economía depende de la ciencia; de México no opino: Ernesto Zedillo

El ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, aseguró que el futuro de la economía mundial que se ha visto afectada por la presencia de la pandemia de Covid-19 se encuentra en las manos de los epidemiólogos.

Así lo aseguró el responsable de las decisiones del país en el periodo de 1994 al 200, como parte de su conferencia virtual "El mundo, la región y en México en el otoño de la pandemia", que impartió como parte de la cuarta edición de la cumbre inmobiliaria InCON 2020.

"Estamos atenidos a la ciencia para saber qué pueda pasar con la economía", aseguró.

El político de extracción panista habló sobre la crisis económica que ha causado la pandemia del coronavirus en todo el mundo, en donde a principios del año los pronósticos establecían una recuperación económica global y en particular para América Latina; sin embargo, la crisis sanitaria trajo "el peor desastre económico desde el siglo pasado".

"La pandemia causó una inmediata tragedia económica que supera las predicciones más sombrías. Es el peor desastre económico desde la tercera década del siglo pasado, desde la gran depresión”, apuntó.

El ex mandatario fue claro al asegurar Zedillo señala que "de México no opina", sin embargo, recordó que al inicio de la pandemia compartió en diferentes escritos que serpia necesario activar mecanismos temporales para otorgar y garantizar créditos suficientes.

"Solo depende al gobierno el margen de acción y explicar porqué se toman o no ciertas decisiones", apuntó.

Además recordó que coincidió con otros ex presidentes de la región el activar la entrega de apoyos directos a la población que se encuentra en la economia informal, para evitar la afectación más grave en el sistema económico.

Panel de especialistas

Recientemente se dio a conocer que el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se incorporaría al panel independiente encargado de analizar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la pandemia de Covid-19, conformado por 11 integrantes.

Además, este grupo también estará conformado por el ex secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, así como la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

