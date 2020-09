En Puebla se mantendrán medidas restrictivas contra Covid pese a semáforo amarillo

Aunque Puebla pasó al color amarillo en el semáforo epidemiológico, el gobernador de Puebla emitirá un decreto a fin de que se aplacen las condiciones y se mantengan las medidas de higiene, por lo que pidió a los habitantes ser “conservadores y no desbordarse”.

Durante la conferencia de prensa, destacó que este paso habla de la evolución favorable de la curva de contagio, las condiciones hospitalarias, disminución en muertes y un comportamiento social que se puede ver entre los poblanos de manera responsable .

“Esta calificación no nos va a llevar a bajar la guardia, para nosotros Puebla tiene que seguir por un plazo más en condiciones de naranja, mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada no podemos irnos a color amarillo, vamos a hacer las cosas con cuidado”, declaró.

Recordó que el pasado viernes dieron a conocer 240 casos positivos, para este fin de semana es de 339; el sábado 110, el domingo 90 y este lunes 139.

“El pacto comunitario es el entendimiento de que debemos de cuidarnos, cuidar a quienes están con nosotros y debemos cuidar a la sociedad”, dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Antonio Martínez García, informó que hasta el momento hay un acumulado de 33 mil 475 pruebas de Covid-19 positivas, pero solo 858 casos se mantienen activos en 62 municipios.

Mientras que 414 personas están hospitalizadas y 73 están en terapia intensiva al requerir de una ventilación mecánica.

Respecto a los fallecimientos suman cuatro mil 220; 26 se añadieron durante el fin de semana.

