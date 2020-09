Morena prevé desaparición de 109 fideicomisos

El diputado Mario Delgado, informó que el dictamen que se analizará esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se duplicó el número de fideicomisos para extinguir de 55 a 109.

"Se está ampliando el dictamen y en total, la desaparición de 109 fideicomisos que tienen un saldo de 68 mil millones de pesos", apuntó en conferencia de prensa.

Covax garantiza vacunas para 51.6 millones de mexicanos Señala Ebrard que el acuerdo garantiza la vacuna contra Covid-19 para un pequeño porcentaje, con el fin de que sea equitativo para todos los países participantes

El también coordinador de Morena en la Cámara de Baja, detalló que aunque se realice la extinción de los fideicomisos no se prevé la desaparición de compromisos legales, por lo que se dará una reorganización, pues "administrativamente se va a proceder de otra manera".

Delgado Carrillo confió en encontrar el consenso para sacar el dictamen y recordó que los recursos que se obtenga serán redirigidos para el sector salud y hacer frente a la emergencia sanitaria que se atraviesa por la epidemia de Covid-19.

"Estamos ayudando al gobierno en su estrategia de no endeudar al país, no incrementar impuestos, no gasolinazos", dijo.

Además, precisó que aunque se estima que los 109 entes tengan una cantidad, será la Secretaría de Hacienda quien defina cuánto se reintegra a la misma ya que existen apoyos ya comprometidos.

Uno de los objetivos de la iniciativa es eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad mediante la modificación a 14 leyes y la abrogación de una ley, cuya ejecución implica la extinción de lo fideicomisos públicos sin estructura.

Te recomendamos: