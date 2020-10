Rebasa Nuevo León los 80 mil contagios; habrá más restricciones

Nuevo León rebasó hoy los 80 mil contagios de Covid-19 y ante el repunte de casos, el secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos adelantó que se contemplan medidas más estrictas para controlar la pandemia.

“Mañana presentaremos los indicadores del Semáforo de Salud y ahí concluiremos que vamos a cerrar que vamos a dejar abierto que acciones vamos a tomar”, señaló el funcionario estatal.

Aconseja de la O "portarse bien" para salvar la Navidad

Por ahora dijo que el próximo 1 de noviembre se publicará en el Diario Oficial del estado el acuerdo que permitirá aplicar sanciones a los ciudadanos que realicen reuniones de más de 20 personas y para aquellos que no porten cubrebocas.

“Hay una propuesta donde se menciona lo siguiente: amonestaciones con apercibimiento en donde existan 20 personas o más que esto equivale prácticamente hasta por 16 mil veces al salario mínimo vigente”, compartió

Mencionó que la medida además contempla un arresto por 36 horas.

“También hemos platicado del uso de cubrebocas”, compartió

Por lo que dijo que personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario en coordinación con las policías municipales podrán aplicar una sanción administrativa como trabajo comunitario o incluso una multa a quien no use este artículo de protección.

De la O Cavazos habló también de las celebraciones religiosas como la conmemoración del Día de San Judas Tadeo, que se realizó ayer, y del próximo 12 de diciembre.

Mencionó que ante la cantidad de gente que acudió a la iglesia de San Judas Tadeo se verán en la necesidad de realizar operativos para el día de la Virgen de Guadalupe.

“Vamos a implementar operativos con Fuerza Civil y personal de la Secretaría de Salud y estaremos haciendo recorridos. Estoy convencido de que la salud es prioridad”, puntualizó.