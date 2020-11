Se anotan en Nuevo León 300 voluntarios para probar vacuna Covid

El protocolo de investigación que se realizará en el Hospital Metropolitano para probar la efectividad de una vacuna china en contra del Covid-19, avanza en Nuevo León ya que la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que ya se inscribieron los primeros 300 voluntarios.

“Ya hay algunos pacientes anotados. Van aproximadamente unos 300 personas que ya van inscritas en la aplicación de esta vacuna”, compartió, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos.

Sin embargo, indicó, que faltan 700 porque el estudio de investigación es para mil.

Mencionó que por la mañana se reunió con directivos del Hospital Metropolitano y la subdirectora del mismo Amalia Becerra Aquino para conocer los avances que se llevan en cuanto al protocolo de la vacuna china del laboratorio CanSino Bio.

“Obviamente es una vacuna que se aplica y durante todo el tiempo se va a dar seguimiento por un año para que no tengan un efecto adverso”, explicó.

Agregó que hay una serie de requisitos con los que se tienen que cumplir como que la persona sea mayor de 18 años, que no padezca de inmunosupreción, es decir, baja defensas; que no esté conumiendo medicamentos, que no padezca trastornos neurológicos o hematológicos.

En el caso de las mujeres que no estén embarazadas y no tengan planes de embarazarse por lo que se tienen que someter a un método anticonceptivo.

Agregó que el protocolo de investigación está avalado por la Cofepris y están por llegar las mil vacunas que corresponden a Nuevo León de las 15 mil que se aplicarán en el país como parte de este estudio.

La vacuna ya está en fase tres y en las etapas uno y dos no se encontraron efectos adversos por lo que esperan que funcione.

De la O Cavazos mostró mucha confianza en reunir al número de candidatos necesarios.

“Yo creo que vamos a tener muchos candidatos, que rápidamente vamos a juntar a los mil pacientes”, manifestó.

Expresó que la vacuna contra el Covid-19 ya hace mucha falta y la población la ha manifestado en sus recorridos que ya quieren que llegue la cura contra esta enfermedad, surgida en China a finales del año pasado.

En las vacunas, especificó, que se valoran dos aspectos: que no generen reacciones adversas de importancia y su efectividad, es decir, que proteja a más del 90% de la población.

Además de la vacuna China el estado también participará en un protocolo de investigación de una empresa alemana y se necesitará la participación de mil 500 personas.