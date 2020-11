Pandemia se extenderá todo el 2021: Manuel de la O

Con un rostro cansado y adusto, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, aseguró que ya no hay recursos para atender la crisis sanitaria del Covid-19 porque el gobierno estatal lleva gastados 2 mil 600 millones de pesos en una pandemia que se prevé se extenderá todavía durante todo el 2021.

¿El gobernador, Jaime Rodríguez Calderón le ha dicho cuál es el recurso disponible hasta ahora para atender la pandemia?

“No hay recurso económico, en Nuevo León ya hemos invertido más de 2 mil 600 millones de pesos. Hemos invertido mucho recurso y la pandemia no se va a quitar en dos meses. La pandemia va a seguir todo el año 2021 y que llegue una vacuna a nuestro país todavía tardará. Hace algunos días leí una nota de que Pfizer ya va a liberar una vacuna, pero se necesita una red de frío que tiene que estar la vacuna a menos 70 grados centígrados no tenemos esa red de frío. ¿Cómo vamos a tener la vacuna en nuestro estado?…distribuir una vacuna no es como distribuir las papitas y los refrescos”.

Nuevo León muestra gran interés en vacuna Covid de prueba

-El mensaje que manda el gobierno federal que desestima el uso del cubrebocas ¿contribuye a que la población relaje las medidas?

“Si al presidente lo observan en la mañanera fumando, los mexicanos van a querer fumar, si el presidente lo observan tomando tequila en unas reuniones o conferencias van a querer tomar tequila. Es un líder, muchas personas; niños quieren seguir su ejemplo, muchas personas, yo creo que todos los mexicanos quisieran ser presidentes de la República…He hablado con Hugo López-Gatell que utilice el cubrebocas; ya lo usa más frecuentemente”.

¿En algún momento ha sentido, impotencia, frustración, cansancio después de estos nueve meses de pandemia?

“Siempre he sido una persona positiva, no he sentido impotencia, ni desesperación, he sentido cansancio como todo ser humano, me canso y sobre todo hoy, en una época tan intensa de trabajo”.

¿Se ha dado cuenta de cómo ha crecido su popularidad?

“En realidad hay miles de personas que me tienen aprecio, me tienen cariño, hay miles de personas en Nuevo León que están rezando y orando por mí, por todo el equipo de salud”.

¿Qué piensa de que por esta misma popularidad se le considere como un candidato viable a un puesto de elección popular?

“Es una gran distinción, una distinción enorme que piensen en este servidor. Como secretario de Salud mi responsabilidad en este momento es seguir salvando vidas, seguir previniendo enfermedades y lo hago con mi vocación de médico y con la pasión que le pongo a las cosas”.

¿Cómo ha cambiado la dinámica en su vida, en su hogar a raíz de esta situación?

“Cambio todo, hoy mi esposa y un servidor nos separamos físicamente, pero estamos unidos emocionalmente y en el corazón. La he tenido que proteger, yo la cuido y no quiero contagiarla”.