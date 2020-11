Covid-19 culpable de muertes, contagios y rupturas de amistades

La epidemia de Covid-19 en el país, ha generado un distanciamiento social extra al confinamiento y se origina con las personas "negacionistas" que prefieren romper los lazos con quienes le advierten de seguir los cuidados básicos para evitar un contagio a aceptar que el virus SARS-CoV-2, existe.

Así fue como la pandemia de Covid-19 separó física y emocionalmente a Nohemí Fernández, de sus amigos más cercanos y entrañables, con quienes rompió lazos definitivamente en marzo de este año, cuando la llamaron "estúpida" por seguir el aislamiento voluntario que recomendaban las autoridades argumentando que solo buscaban tener control de las personas con un virus inexistente.

El que ella adoptara el home office, usara cubrebocas y se negara sistemáticamente a acudir a las reuniones que seguían organizando sin las medidas sanitarias, le valió insultos por "ser mamona" y la eventual salida de chats grupales y bloqueos en redes sociales.

Al respecto, la profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Gloria Careaga, consideró que la historia de Nohemí se ha repetido una y otra vez en el país desde que llegó el virus de Wuhan, China. Y no sólo entre amigos, sino también con familiares que toman a mal la negativa de recibir visitas.

Esto, pues señaló que hace falta una campaña clara por parte del gobierno que indique la gravedad de la situación y las medidas que se deben tomar para contenerla.

Cifras de Covid-19

Más de un millón de casos confirmados en México

Más de 98 mil defunciones en México

54.6 millones de casos confirmados a nivel mundial

1.3 millones de muertes a nivel mundial

En una entrevista con Publimetro explicó que aunque existe el llamado a la población a mantenerse en confinamiento, las autoridades han permitido la apertura eventual de restaurantes y otros espacios de convivencia, en donde es necesario que se retiren el cubrebocas, lo que confunde a las personas con una situación de normalidad.

"De pronto hay la exigencia del cubrebocas en todos los espacios públicos a los que acudimos, pero por otro lado, vemos a funcionarios públicos, destacados, con alto nivel de jerarquía que no lo usan o que incluso, el vocero de la epidemia (Hugo López-Gatell) no ha tenido una política a favor de su uso. Eso genera confusión y que muchas personas que no están dispuestas a someterse a una condición de confinamiento", expuso.

Ante la falta de dirección de autoridades, dijo que se debe apelar a una responsabilidad personal, pues se trata de una problemática social, en donde un descuido pone en riesgo a cada persona, pero también a la gente que los rodea.

"Tenemos que apelar a una responsabilidad personal, sobre todo no solamente que las personas puedan pensar que "de algo se deben de morir" o "soy lo suficientemente fuerte para superar la pandemia y no me va a pasar nada", esto, es un problema social", finalizó.

La estadística de credibilidad del Covid-19

Los amigos de Nohemí se ubican entre el 16% de los mexicanos que temen nada o poco contagiarse o contagiar de coronavirus a algún familiar, contra 81% que sienten mucho o algo de miedo, según la encuesta de Mitofsky, del pasado 8 de noviembre sobre el Coronavirus en México.

Esta estadística digital aplicada a mil usuarios, se realiza desde el pasado mes de febrero y actualmente señala que 70% de los participantes tienen miedo a morir por esta causa y 25.8% no presenta ese temor.

El 34.4% de los participantes refirieron sentir más miedo a ser víctimas de algún delito; 31.2% a que su economía se vea afectada, contra 27.1% que reconoció tener miedo a contagiarse de Covid-19.

Credibilidad en cifras de muertes y contagios de Covid-19

37.5% cree poco o nada en las cifras

60.4% cree mucho o algo en las cifras

63.1% conocen algún familiar que haya muerto por coronavirus y

32.2% no ha tenido familiares muertos por coronavirus

