'Perdí la cuenta de cuántos eran amigos', el drama tras las 100 mil muertes por Covid-19

México superó este jueves los 100 mil muertos a causa de coronavirus, cifra que no solo supera las proyecciones de la Secretaría de Salud (Ssa), sino que además nos recuerda el drama de quienes han perdido a alguien durante la pandemia.

Detrás de los datos tan alarmantes han miles de historias, no solo de las familias que no volverán a ser las mismas, sino además del personal de salud que día a día combate al virus desde su trinchera.

Son estos profesionales, quienes ven de frente a la muerte por el coronavirus todos los días, quienes lamentan que las personas sigan sin entender la magnitud de los que se está viviendo.

Aquí algunos de sus testimonios:

Erik Hernández, enfermero asistencial y docente en Centro Médico Nacional La Raza.

Al estar en el frente de batalla como enfermero en el IMSS, tratando de cumplir con lo que elegí como misión de vida en cada guardia, hemos tenido que aprender de formas muy duras y difíciles a protegernos y cuidarnos primero nosotros mismos para poder cuidar de otros.

Ya perdí la cuenta de cuántos de esos fallecidos eran amigos, colegas, compañeros también del frente de batalla. Y muchas personas a mi alrededor.

Entonces siempre queda esa sensación triste porque ¿Cómo cuidar a una población que en su gran mayoría no quiere entender y no se quieren cuidar? Hasta ya necesitar atención médica por estar realmente enfermos de una enfermedad nueva y mortal que no quisieron entender y prevenir, al no seguir las recomendaciones y la información (que es mucha) acerca del riesgo.

¿De verdad es tan difícil usar un cubrebocas, lavarse las manos, la sana distancia, no salir más que a lo esencial? Y la triste realidad es que para muchos sigue siendo más fácil la negación. Seguir luchando a pesar de las carencias que sí existen en los hospitales (en unos peor que en otros) y ante la indiferencia de los más altos mandos nacionales que creen que "vamos bien".

Cien mil muertos, más de un millón de casos, que son solamente los números "oficiales" pues la realidad es que son muchos más.

Existe un subregistro enorme. Hoy tenemos el vergonzoso primer lugar en letalidad (en trabajadores de la salud y también ya en la población general). Y esto no ha terminado.

No podemos bajar la guardia. Sigamos cuidándonos exageradamente primero a nosotros mismos para poder seguir sobreviviendo e intentando cuidar a un pueblo que no quiere entender lo que sucede. Ojalá al leer estás notas puedan hacer más conciencia y ayudarnos un poco más cuidandose.

Francisco Colín Vega, técnico en Terapia Respiratoria de Hospital MAC Ciudad de México

Es lamentable ver, como las personas han bajado la guardia ante mortal virus, mínima prevención, vivimos en México, el país donde todos nos sentimos invencibles… Si realmente la gente supiera el deterioro que se sufre de un paciente intubado, pronado (boca abajo), sin personal suficiente para atender estos casos, tomaría otra consciencia…

El deterioro no sólo es respiratorio, también afecta a nivel renal, cardíaco, neurológico, sistémico…

Los que sobreviven, vuelven a nacer, pero sin la seguridad de ser inmunes.

Todos los días ingresan y pocos se van, a casa… Salen directos en bolsas especiales, sin poderse despedir, se cortan sueños y sonrisas, las familias cada día se hacen más pequeñas y llenas de dolor.

Como trabajador de la salud, tienes que hacer los sentimientos hierro, sacar valor para atender al que quizá te contagie, valoras cada llegada a casa agradeciendo poder hacerlo, por que amamos nuestra profesión, y cada segundo damos lo mejor de nosotros para combatir este mal, somos soldados en esta guerra que no se ve para cuando finalizará.

Doctora Roselyn Lemus-Martin, investigadora y experta en desarrollo de vacunas y nuevos tratamientos contra Covid-19

Desafortunadamente 100 mil fallecidos oficialmente nos indica la falta de experiencia y el pobre manejo por parte de la Subsecretaria de salud y el presidente de México, que desde el inicio le apostaron a la estrategia incorrecta y desinformaron a la población.

Pensando que la inmunidad de rebaño se alcanzaría pronto y olvidando los miles de fallecidos que provocaría el haber sido austeros en las medidas tomadas.

Este número desafortunadamente aumentará en las próximas semanas con las festividades y con el egoísmo de muchos habitantes del país.

Además, recordemos que este número solo es oficial ya que los cálculos y predicciones de varias universidades del mundo y de México indican las cifras reales podrían estar cerca de los 300,000 fallecidos.

Graciela Idolina Montaño, enfermera especialista en terapia intensiva del Centro médico nacional 20 de noviembre. ISSSTE

100 mil muertos en México es gravísimo. Y podría resumir en algo muy simple, estamos mucho peor que el mayo, que, en marzo, que en abril… porque ahora no hay medicamentos para poder brindar soporte vital al paciente en estado crítico.

Al gobierno no le ha importado adquirirlos. ¡Queremos gritar auxilio! Mientras cada vez más y más mueren y más y más andan en la calle sin cubrebocas y sin un objetivo específico. Hoy me dueles más que nunca México. Por la seguridad de todos no bajemos la guardia.

Francisco Carreto Sulvaran, coordinador de Inhaloterapia del Hospital Puebla

La pandemia por Covid- 19 nos enseñó lo vulnerables que somos, tanto física como mentalmente.

El mayor tesoro es la salud Cuídate y Cuídame. No bajemos la guardia, hoy llegamos a los 100 mil fallecidos por este virus que nos tomó por sorpresa y que, lamentablemente, no estaba preparados en ningún sentido.