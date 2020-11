Tristemente llegamos a 100 mil mexicanos muertos por Covid-19

Para Marco Antonio Morales Sotarriba, gerente general de la funeraria Memorial San Ángel, llegar a las cien mil muertes por Covid-19 en México lleva a la población a cuestionarse varias cosas: ¿No lo podíamos hacer mejor? ¿No había forma de cambiarle la suerte a todas esas personas?

“Entiendo que nuestra situación no ayudaba mucho, un país sin infraestructura hospitalaria, sin médicos especialistas y con mucha gente enferma de obesidad, diabetes e hipertensión no tenía un buen pronóstico ante esto, pero estas características también las sabían las autoridades y por lo mismo creo que las medidas debían haber sido más estrictas y no dejar qué decidamos cómo prevenirnos y cómo atendernos”, consideró.

Asimismo, puso en duda que gran parte de la responsabilidad se haya dado a la población, pues distintos factores, como económicos y educativos los lleva a actuar de distinta manera.

“Este libre albedrío dado a una sociedad con un promedio de educación abajo, de segundo año de secundaria, es definitivamente una condena a la fatalidad, ojalá pudieran corregir, ojalá pudieran hacer más por quienes menos tienen, que dicho sea de paso son y siempre serán los más vulnerables en cualquier desgracia”.