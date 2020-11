Contribuyentes detectan 'mercado negro' de citas para hacer trámites del SAT

Obtener una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha complicado con la emergencia sanitaria de Covid-19, al grado que usuarios de redes sociales han generado un "mercado negro" para obtener un turno en alguno de los módulos del órgano dependiente de la SHCP.

En mayo de este año, Luis Ramos, un estudiante que buscaba dar de alta su firma electrónica, notó que las citas disponibles se acaban en cuestión de segundos y tras un mes de consultar la disponibilidad solo encontró en Torreón, por lo que no dudo en trasladarse desde Monterrey, ante la urgencia del trámite.

Un mes después notó que el problema era una queja constante entre los usuarios de Twitter, por lo que abrió la cuenta @SATsincitas, para ayudar a difundir e informar sobre la disponibilidad de turnos en las distintas entidades.

Con cuatro meses operando, la cuenta ya registra más de 15 mil seguidores, que en su mayoría han podido obtener orientación sobre esta situación; sin embargo, su popularidad le costó que el SAT advirtiera en la misma red que no se trataba de una cuenta oficial.

Al respecto, Luis Ramos explicó que la constante interacción con twitteros lo llevó a detectar un "mercado negro" en el que las citas se ofertan desde 500 y hasta tres mil pesos, de acuerdo con los testimonios vertidos en @SATsincitas.

"Hay trabajadores del SAT que comentan que había quien se enteraba de la disponibilidad de las citas y las acaparaban y eso provocaba que se agotaran tan rápido. Ahora ya hacen más discreta la liberación y se ha podido mejorar esta situación", comentó.

Estas irregularidades, dijo, provocan que un buen porcentaje de los que necesitan un trámite urgente opten, como él, por trasladarse a oficinas del SAT en otros estados.

¿Porqué escasean las citas en el SAT?

Recientemente el SAT dio a conocer que más del 20% de las citas solicitadas no se concretan por parte de los usuarios, lo que deriva en una saturación.

Javier Vargas Flores dijo a Publimetro que por recomendación de su contador tramitó hasta tres citas ante el SAT con el fin de que si una se cancelaba o no prosperaba por falta de un documento no tuviera que peregrinar nuevamente en la búsqueda de fechas.

En este sentido Ramos comentó que hay quienes tardan hasta tres semanas "cazando" liberación de fechas para citas y las obtienen solo si se trata de trámites generales de personas físicas, mientras que las personas morales batallan el doble de tiempo, es decir, casi mes y medio.

"Claro que he encontrado a usuarios que aseguran que llevan casi un año buscando citas y lo que ocurre es que son aquellos que no están constantemente al pendiente y con esta cuenta lo que busco es ayudar, la sigues, activas las notificaciones y no tendrías que estar pegado a la computadora o celular", apuntó.

Ramos identificó a Querétaro, Cancún y Monterrey, como las entidades con más escasez en las citas y explicó que en general atiende a la semana más de 50 mensajes directos con dudas y orientaciones, mientras que diariamente lanza, en promedio, 20 tweets sobre disponibilidades, acumulando ya más de cuatro mil mensajes.

De acuerdo con datos el SAT estas son las entidades en donde más usuarios dejan pasar sus citas: Coahuila Durango, Sonora, Sinaloa, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Veracruz.

Publimetro solicitó al SAT información sobre cómo se están atendiendo las citas, cuántas han tenido desde la emergencia sanitaria y si la demanda se incrementó o se mantuvo; sin embargo, no se recibió.

Explicó que los trámites más solicitados son*:

e.firma de personas físicas- 36%

Sala de internet (Autoservicio)- 14%

Entrega de constancias- 12%

e.firma renovación y Revocación de Personas Físicas- 10%

Contraseña- 7%

Otros- 21%

Existen 55 Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC) y diferentes Módulos de Servicios Tributarios (MST).

*Fuente: Datos del SAT en octubre.

