Ordena Nuevo León cierres los fines de semana; no habrá venta de cerveza

Nuevo León dio “marcha atrás” en su reactivación económica y además del cierre los fines de semana de negocios de todos los giros también se contempla la suspensión de venta de cerveza, la prohibición de mítines políticos esos mismos días y el cierre de la Basílica de Guadalupe, del 10 al 13 de diciembre.

El Consejo de Seguridad en Salud se vio en la necesidad de endurecer las medidas de restricción ante el incremento de contagios de Covid-19 que se han visto reflejados en que cuatro de los 10 indicadores del Semáforo Epidemiológico de Salud está en rojo.

“¿No les duele lo que dijo el doctor Thedros, director de la OMS, de México, eso de que no se han tomado en serio la pandemia en nuestro país? A mí sí me duele porque en Nuevo León hemos trabajado las 24 horas y aun así no hayamos podido disminuir los casos con todas esas acciones que hemos implementado no hemos disminuido el número de contagios", expuso.

En la rueda de prensa también estuvieron presente, el secretario de Economía Roberto Russildi; el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua y el director de Protección Civil, Miguel Ángel Perales.

Estarán abiertos, pero con restricción de operación de las 5:00 a las 22:00 horas y un aforo del 30%, de lunes a viernes, centros comerciales, zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales, tiendas de ropa, mercados rodantes, restaurantes, iglesias y centros de culto, hoteles, supermercados, plazas y parques públicos y privados, clubes deportivos, gimnasios, spa, salas de tatuajes, museos, teatros, casinos, cines, autocinemas, circos, exposiciones, congresos, venta y renta de equipos de tecnlogía, salones de eventos, ligas deportivas, ferias del pino, reuniones políticas, entre otros.

Permanecerán cerrados: bares y cantinas; billares, carreras de caballos; antros y centros nocturnos, albercas públicas, estadios, guarderías, clases presenciales, salones de fiestas infantiles, conciertos y festivales; boliches, lucha libre y box, combates de artes marciales, renta de quintas, peregrinaciones, kermés y ferias; fiestas patronales, celebraciones drive thru; desfiles navideños, posadas empresariales e institucionales y la Basílica de Guadalupe.

No estarán restringidos: farmacias, boticas y droguerías, tiendas de convenienciay abarrotes menores, servicios médicos y funerarios, servicios de seguridad privada, estaciones de combustible, talleres de reparación automotriz y bancos