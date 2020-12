Roza Nuevo León los 900 casos diarios de Covid-19

Nuevo León rozó hoy los 900 casos diarios de Covid-19 por lo que el secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, calificó la situación del estado como “difícil” y afirmó que no habrá marcha atrás en las restricciones anunciadas el pasado jueves.

En su informe diario, el funcionario estatal, detalló que hasta el momento, la entidad suma 108 mil 139 pacientes confirmados con esta enfermedad y 5 mil 787 defunciones con las 35 registradas en las últimas 24 horas.

“El virus no viaja solo, lo llevamos nosotros y si nosotros nos quedamos en casa, el virus no viaja y prácticamente no hay contagios, esperemos que con estas acciones hagamos una disminución de los contagios”, señaló

Indicó que los resultados no pueden darse de un día para otro.

“No es magia. Hay que esperar”, sentenció.

Añadió que las autoridades están trabajando intensamente para disminuir los contagios, sin embargo debe haber una corresponsabilidad de parte de la sociedad.

“Si nos portamos bien no vamos a tener el cierre total, como lo han hecho algunos otros países”, sostuvo.

De la O Cavazos insistió en que ve difícil dar marcha atrás en las medidas de restricción en el estado.

“Es una situación muy crítica que tenemos en Nuevo León, no quiero dar ninguna esperanza”, indicó.

Añadió que además ya está publicado en el Periódico Oficial del estado que son tres fines de semana los cierres de negocios.

“Ya pasamos el primer fin de semana, nos quedan dos.¿Qué prefieren pasar una Navidad a todo dar, pasar un Fin de año, bien con su familia nuclear o que relajemos todo y que no disfrutemos Navidad porque cerramos todas las tiendas y establecimientos y paramos todo”, dijo.

Agregó que hay que “aguantar” la estrategia porque esta va a dar resultados.

Récord. La entidad reportó este lunes 895 casos nuevos de Covid-19 con lo que la cifra de los pacientes confirmados ascendió a 108 mil 139.

Hospitalizaciones. La cifra de pacientes hospitalizados creció a mil 127, de los cuales 291 permanecen con ventilación mecánica

Vacuna anti covid. El secretario adelantó que el miércoles se reunirá con el Consejo Nacional de Salud para conocer cuántas dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, se le otorgarán al estado