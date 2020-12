Hugo López-Gatell detalla el abc del Plan de Vacunación contra el Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ofreció más detalles sobre cómo será el proceso de vacunación contra el Covid-19 para el personal de salud que está en la primera línea de batalla.

Los grandes aciertos de Claro Shop y por qué es la tienda ideal En Claro Shop podrás encontrar descuentos hasta del 60% y diversas opciones de pago

Desde Palacio Nacional explicó que las primeras 250 mil vacunas de Pfizer, que llegarán en las próximas semanas, alcanzarán para cubrir a 125 mil del casi millón de trabajadores de la salud que hay en el país; sin embargo, las autoridades también han contemplado al personal médico que debido a su edad o enfermedades crónicas que tienen se decidió que salieran de los hospitales para quedarse en casa.

“Sobre los 125 mil trabajadores de la salud, en la etapa uno, tan pronto llegue las primeras vacunas, que pasen el proceso de inspección y liberación de lotes se aplicarán, la inquietud que puede surgir es por qué sólo a 125 mil trabajadores, si en el país hay alrededor de 975 mil personas que trabajan en este campo, se va a vacunar a todos, pero por algún lado debemos iniciar”.

Coahuila y Ciudad de México

Sobre por qué se eligió a Coahuila y a la Ciudad de México como los dos puntos en el país para distribuir las vacunas, el funcionario federal explicó que no sólo se basó la decisión en el riesgo epidémico y los repuntes que se han presentado, sino porque las Fuerzas Armadas se encargarán de la logística y en esas dos entidades es donde hay mayor cantidad de unidades administrativas hay para ello.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

“Movilizar el producto tiene sus límites por la ultracongelación, aunque hay cajas de refrigeración de hielo seco, estamos evaluando si esas 125 mil dosis las diversificamos no sólo a la Ciudad de México y Coahuila, sino desplazar la asignación a otros dos puntos de la capital para cubrir el sur sureste y pacifico del país, pero aún no están definidos y en cuanto se tengan los anunciaremos”.

¿Por qué sólo 125 mil vacunas en la primera etapa?

Asimismo, negó que la entrega de 250 mil vacunas, que deben aplicarse en dos dosis separadas por 21 días, no es porque México no tenga la capacidad para aplicar más, sino al proceso de fabricación de Pfizer, distribución, revisión y autorización de lotes en los países, por lo que insistió en que no se debe a otro motivo y se calcula que diariamente deberían ser aplicadas entre seis y ocho mil dosis.

“Lo más conveniente es que lo que se tiene disponible hay que usarlo de manera correcto, en enero nos entregarán bloques trimestrales para ampliar la capacidad, tan sólo se tiene calculado que en el operativo para el Covid participan 300 mil personas; las vacunas también incluyen al personal de hospitales privados, por eso deben armar sus listas del personal de acuerdo con el riesgo que tengan”.

Participación social

Hugo López-Gatell también dijo que diversos sectores de la población, tanto del sector público como privado, se sumarán a la estrategia para hacer más eficiente la vacunación, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con quien conversarán la próxima semana para poder establecer una estrategia de vacunación en los centros de trabajo, pero definir cuándo dependerá de le logística.

También recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó una convocatoria para integrar brigadas de vacunación que operarán dentro de la institución.

Finalmente, dijo que se avanza en los análisis de los proyectos de vacunas que han pedido autorización a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que se anunciarán cuando se concluya con la revisión.

TE RECOMENDAMOS:

¿Cuándo es la fecha límite para el pago del aguinaldo? Este derecho es irrenunciable y las empresas no pueden argumentar dificultades económicas para no realizar el pago

Diputados aprueban que empresas paguen luz e internet a trabajadores durante ‘home office’ Los legisladores avalaron por unanimidad reformas a la Ley Federal del Trabajo, con las que se regulariza el home office en México

La Juventus le arrebata el liderato al Barça en Champions League El conjunto italiano se impuso contundentemente por 3-0 a la escuadra catalana, que le cedió el primer puesto del grupo G