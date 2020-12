Plantea Nuevo León dar marcha atrás a restricciones

Nuevo León planteó nuevas medidas de restricción que ahora permitirían que los supermercados operen los fines de semana y además contemplan ampliar el horario de los diferentes comercios, de lunes a viernes hasta las 12:00 A.M.

Las propuestas de modificación al acuerdo de Salud también establecen que el pago semanal o quincenal se realice el día lunes previo al día del pago correspondiente.

Estas nuevas propuestas se dan a conocer tras la presión de los distintos grupos de la Iniciativa Privada en el estado.

“Igualmente que el aguinaldo se pague el lunes previo a la fecha programada”, indicó la Secretaría de Economía, a través de un comunicado.

La idea es que los trabajadores tengan la posibilidad de distribuir sus compras durante todos los días de la semana.

“Proponemos que comercio y servicios con excepción de los restaurantes puedan ampliar sus horarios de lunes a viernes hasta las 12:00 AM”, detalló.

Agregó que los supermercados podrán operar también sábados y domingos con venta exclusiva de alimentos.

En el caso de los restaurantes deberán brindar su servicios , esos mismos días, pero en la modalidad de drive thru y pick and Go, considerando que la clientela no se baje del automóvil.