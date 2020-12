Suman 292 trabajadores contagiados del Ayuntamiento de Puebla

En el Ayuntamiento de Puebla suman 292 casos de trabajadores contagiadas por Covid-19, de los cuales 59 continúan activos, informó el titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori.

Durante rueda de prensa, detalló que del total de casos acumulados han fallecido 19 trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, mientras que 15 casos son sospechosos.

El funcionario pidió que se tome conciencia y responsabilidad en el actuar, luego de el Estado decidió retroceder al semáforo epidemiológico naranja.

En el caso del Estado, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez comentó que a la fecha 24 presidentes municipales han dado positivo, de los cuáles dos se mantienen activos, entre estos el edil de San Pedro Cholula; y otras 30 autoridades municipales también se han contagiado por el virus.

Además de tres fallecimientos de los ediles de Felipe Ángeles, Venustiano Carranza y Tulcingo del Valle.

Por otro lado, Ariza Salvatori agregó que la dependencia a su cargo ha implementado 370 campañas en redes sociales para difundir las medidas sanitarias, además de realizar 41 clausuras a diversos establecimientos por no respetar el aforo o no respetar las restricciones de giro de los decretos, de marzo a la fecha.

“Hemos detectado que han vuelto a reincidir, por eso se dan estas clausuras, los demás son exhortos, han reincidido una o más veces porque siguen abriendo lugares que no están permitidos, pasando el horario que no está permitido o siguen haciendo uso de las instalaciones con aforos no permitidos”, dijo.

También se ha hecho perifoneo estratégico y sistemas de alertamiento en las 17 juntas auxiliares y unidades habitacionales para que cumplan con el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia.

Además, en lo que va de la pandemia se han entregado más de 60 apoyos hospitalarios y de los servicios funerarios para casos relacionados con Coronavirus.