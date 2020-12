Nuevo León sin recursos; pandemia le ha costado 2mmdp

Nuevo León ha invertido más de 2 mil millones de pesos en atender la pandemia de Covid-19 y a nueve meses del primer caso de esta enfermedad en la entidad, la administración estatal reconoció que carece de recursos por lo que espera el apoyo de la federación.

En su informe diario, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O Cavazos insistió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha apoyado al estado como debiera y escasean los recursos para hacer frente a la contingencia.

“Hemos invertido más de dos mil millones de pesos. La salud no tiene precio, pero tiene un costo; alguien la paga y en este caso la está pagando el gobierno, ya no hay recurso estamos batallando enormemente”, señaló.

Añadió que quisiera que el gobierno federal apoyara de una mejor manera, pero no así.

“Porque no hay un presupuesto, así como hay presupuesto para atender algunas enfermedades no hay presupuesto asignado a atender pacientes Covid y atender un paciente con esta enfermedad es un costo importante”, explicó.

Mientras los recursos escasean, en la entidad se sigue reportando un promedio diario de 600 contagios y 30 defunciones.

Ayer, el secretario de Salud, informó de 674 casos nuevos, con lo que la cifra de contagios ascendió a 113 mil 574, y 30 defunciones con lo que el número actual de fallecidos es de 6 mil 005.

A pesar de las medidas de restricción impuestas por el gobierno estatal al comercio, en el centro de Monterrey se ha visto una gran movilidad ocasionada por los ciudadanos que realizan sus compras de Navidad.

A este respecto el funcionario estatal, admitió que la esperanza de una vacuna contra el Covid-19, luego del anuncio de la aprobación de la de Pfizer, contribuyó al relajamiento de las medidas en la población.

“Puede ser que ya piensen que ya viene la vacuna y empiezan a relajar las medidas, sin embargo para que llegue a toda la población faltan algunos meses”, sostuvo

Ya estamos, agregó, en el último tramo para tener vacunas para todos porque en febrero empezará la aplicación a los grupos vulnerables.

“Así que no hay que confiarse. Todavía no tenemos la vacuna, en nuestro país, todavía no está”, subrayó.