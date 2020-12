¿Cómo quieres pasar la Navidad en 2021 con la pandemia por Covid-19?

La temporada decembrina y la proximidad de la vacuna contra el Covid-19 han provocado que cada vez más algunos mexicanos ignoren el alza de contagios y resten importancia a las medidas sanitarias: uso de cubrebocas y gel, mantener la sana distancia o evitar festejos masivos. Incluso no se considera cómo serán la Navidad 2021.

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar! Descubre de qué modo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente

Algunos epidemiólogos consultados por Publimetro, coincidieron que dichas conductas pueden obedecer al hartazgo de las restricciones o por una falsa idea de que la pandemia está por terminar.

Ante este panorama, es pertinente cuestionarse ¿cómo queremos llegar a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2021?

Para dar respuesta esta reflexión, los expertos recordaron todas las acciones que son un foco de contagio de coronavirus y que pueden provocar no sólo la enfermedad, sino la muerte de familiares y amigos por no acatar medidas preventivas.

¿Me puedo contagiar en una fiesta con familiares y amigos?

El infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Macías advirtió de la peligrosidad de contagios en reuniones, aun cuando se limiten a un grupo pequeño de invitados.

"Hay que invitar a la gente a que no haga reuniones familiares en esta navidad, a excepción de aquellas que conviven de manara diaria, así como que no se lleven visitas a las cenas, y se cancelen totalmente las visitas a los papás, abuelos o tíos. Este año el riesgo es mucho mayor a la satisfacción momentánea", explicó.

¿Si salgo negativo en una prueba, ya no soy foco de contagio?

No podemos saber quién tiene el virus, pues esta enfermedad —con mucha frecuencia— los pacientes son asintomáticos y pueden transmitirlo.

Es un error pensar que con pocos invitados no habrá riesgo de contagios, desde luego entre mayor sea el número el peligro se incrementa.

Si son cenas en lugares cerrados, sin ventilación, sin sana distancia y con interacción entre los invitados es muy peligroso.

Realizar pruebas rápidas (de hisopo, que busca el antígeno) para poder aceptarlos en las cenas o reuniones también es un error, pues es negativa para la mayoría de los positivos al virus asintomáticos.

Cuando hay habitantes que tienen actividades arriesgadas como el uso de transporte público o con salidas innecesarias deben mantener el uso de cubrebocas en casa y mantenerla ventilada.

¿Con la vacuna se rompe la cadena de contagio?

El investigador nacional nivel 3, abundó que el país se encuentra en una situación crítica en el momento de la epidemia en México, misma que se recrudecerá con la llegada del clima frío, por lo que es necesario que la población haga conciencia de esto y siga las recomendaciones básicas que se dieron.

Además de que se tenga claro que la vacuna aún no llega y tardará en aplicarse a toda la población y mientras eso pasa, la medida para prevenir la enfermedad está en las acciones que cada individuo realice o no.

"Estamos por ver todavía lo peor de la pandemia, necesitamos que la gente no se fatigue, no se sienta que estamos del otro lado y que no baje los brazos. Estamos como cuando empezamos, vamos avanzando peor no hay que caer en exceso de confianza, la vacuna no va a resolver toda la situación", aseguró.

¿Si tuve Covid-19 ya no necesito usar cubrebocas y gel?

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, las medida de precaución deben continuar, pues aunque ha pasado casi un año desde el inicio de la epidemia, todavía no se conoce con certidumbre cuál es el comportamiento de la inmunidad frente al Covid-19.

Además de que y no hay ninguna garantía, hasta el momento, de que esa inmunidad necesariamente fuera duradera y que necesariamente la potencia de la inmunidad adquirida por una infección, particularmente si fue una infección leve, pudiera ser protectora ante una segunda exposición.

Usa el cubrebocas

Evita atiborramientos

Evita espacios cerrados

Ventila las áreas

Salir pronto de espacios muy concurridos y cerrados

¿La vacuna frenará los contagios en el país?

El epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López Cervantes, aseguró que relajar en este momento las medidas para evitar los contagios de Covid-19, pensando en que se tiene el panorama resuelto por la llegada de las vacunas, sería catastrófico.

Esto, pues suponiendo que ofrezcan los efectos prometidos, será hasta que se realice la aplicación total en la población y se haya desarrollado la inmunidad, cuando se puedan analizar, por parte de las autoridades y el sector salud, el abandono o no de éstas.

Ya que recordó que se habla de un 90% de efectividad en las vacunas, lo que deja un grupo reducido de 10% de la población en la que la aplicación no tendrá efectos.

En una entrevista con Publimetro, adelantó que los primeros efectos de la inmunización del coronavirus se verán a mediados de 2021, cuando ya se haya aplicado a la población de más de 60 y se reduzcan las muertes de esta población.

Mientras tanto el académico de la UNAM recomienda:

Uso de cubrebocas en lugares públicos

Constante lavado de manos

Mantener sana distancia

Evitar salidas innecesarias

Mantener ventilada y limpia la casa

Estar pendiente de la aplicación de la vacuna dependiendo del esquema que dio a conocer las autoridad sanitaria

Estudios sobre contagios

El periódico El País, explicó en su artículo "Una sala, un bar y un aula: como se propaga el coronavirus por el aire", los supuestos dados en estas situaciones, pues, en España, 31% de los brotes de Covid-19, se dieron por encuentros entre familiares y amigos.

Una reunión en casa

Seis personas en una casa, con uno de ellos infectado, tras cuatro horas juntos sin mantener ventilación en la habitación y sin portar mascarilla, pero si respetando la sana distancia, dejará a cinco de ellos infectados.

Si usarán mascarilla, solo cuatro personas corren riesgo de infección.

El riesgo de contagio desciende a menos de uno cuando el grupo utiliza mascarillas, acorta a la mitad la duración de la reunión y ventila el espacio utilizado.

Asistencia a un bar

En un bar con 15 clientes y tres meseros, sin ventilación y un paciente positivo, podría derivar en 14 clientes infectados luego de cuatro horas de estancia.

Al usarse mascarilla, solo habría ocho casos nuevos.

Si el lugar contara con ventilación y todos portaran mascarilla y se acortara el tiempo de estancia, el riesgo se limita a un infectado.

Los medios de transmisión para el contagio

Gotas. Partículas que superan los 300 micrómetros, que se expulsan al suelo. Aerosoles. Partículas de menos de 100 micrómetros de diámetro que pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas. Superficies.

Cifras

1.2 millones de casos confirmados

114 mil defunciones

918 mil pacientes recuperados

19-22 de diciembre se espera que lleguen las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, según informó la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado.

Te recomendamos: