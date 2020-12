Romero Hicks adelanta que 58 de los 77 diputados panistas buscarán reelegirse

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, reveló que hasta el momento 53 de los 77 compañeros han manifestado deseos de relegirse al cargo que ocupan actualmente.

En una reunión virtual, dijo que el número podría crecer, pues el plazo legal para que notifiquen sus intenciones electorales vence el próximo martes 22 de diciembre.

"Eso todavía estaría por verse y en este momento tenemos a 58 que han levantaron la mano, ahora ya habrá que ver tres variables: uno, del distrito por el que llegaron; dos, si postulan porque en el criterio del INE no se puede cambiar de distrito; dos, el tema de si es por distrito o es por la vía de lista y tres, si alguno podría irse en combinación, eso todavía es muy prematuro, no estoy yo en el en el tema directamente involucrado, por supuesto que he platicado con casi todos, pero así están los números hasta este momento", apuntó.

A pregunta expresa sobre sus aspiraciones personales, el blanaquizul dijo que se incluye entre quienes buscarán ocupar una curul por los próximos tres años en el recinto de San Lázaro.

"Mi posiciona este momento es postular relección por el cuarto distrito en Guanajuato, pienso reelegirme y lo que venga, esa es mi convicción en este momento", apuntó.

PAN con más contagios por Covid-19

Romero Hicks reveló que además más de la mitad de la bancada que preside se contagio de coronavirus, algunos más de una vez, aunque, por cuestiones de respeto, dijo que no revelaría los nombres.

"Sí ha sido devastador y más de la mitad se han contagiado, en el caso de quien habla, he corrido con mucha suerte, llevo 21 pruebas de Covid, he esquinado 21 veces los balazos hasta este momento, por fortuna", explicó.

