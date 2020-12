Confirman retraso en llegada de vacunas Covid-19 a Nuevo León

El secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, confirmó que la llegada de las vacunas de Pfizer en contra del Covid-19 sufrió un retraso por cuestiones de logística.

Desde Nuevo León se llevarán estas dosis al vecino estado de Coahuila en donde arrancará la vacunación al personal de salud.

“La vacuna iba a llegar al Aeropuerto Mariano Escobedo y hubo un error de logística, una falla en la logística y no llegó; no sé qué sucedió. La información que tengo es que hubo una falla en la logística y no pudo llegar la vacuna”, explicó.

La noche del domingo, la Séptima Zona Militar, informó que por fallas de logística se suspendió el traslado de las vacunas que llegarían al Aeropuerto de Monterrey de donde se trasladarían a Coahuila.

