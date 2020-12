Experto llama a autoridades a no desestimar variante de Covid-19

Los nuevos hallazgos de cepas distintas al SARS-CoV-2, en Reino Unido y Sudáfrica ya encendieron las alarmas en el país, ya que se asegura que generarán más transmisión entre la población.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

Para conocer más del tema, Publimetro entrevistó al científico y especialista en biología evolutiva de la UNAM, Antonio Lazcano, quien aclaró que no se trata de una cepa nueva, pero sí una variante de la originaria, misma que derivó en la pandemia que se registra.

"La cepa tiene una definición muy específica en virología y microbiología, son variantes y éstas surgen de manera constante, es parte normal del proceso evolutivo", explicó.

¿Cómo se detectan estas variante?

—Ahora lo que la gente hace en muchos países es tener una vigilancia epidemiológica molecular, en donde se fija si está o alguna variante se hace más frecuentes y se ve si la transmisibilidad del virus está aumentado y esto se complementa con estudios de laboratorio.

Hay que decir que a la fecha no hay absolutamente ninguna evidencia de que este virus, esta variante sea más agresiva o cause síntomas nuevas y por otro lado tampoco hay evidencia teórica o experimental de que se vaya a escapará a los efectos de la vacuna.

¿Cómo se desarrollo esta variación y cómo nos afectaría?

—Los virus siempre mutan, pero estas variaciones no es que sean más agresivas o dañinas, simplemente se transmiten más rápidamente, ahora, el que se transmita más rápidamente es muy importante en términos de salud pública.

Hace unas semanas el doctor López-Gatell, que se ha convertido en un experto en dar informaciones incompletas, decía que da lo mismo que lleguemos a 100 mil fallecimientos y esto no es así, pues, además del dolor de las personas, del daño que se causa a las familias, también significa que se está transmitiendo más rápidamente el virus.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

Ahora sabemos que más o menos 20% de las personas infectadas y que sobreviven tienen consecuencias médicas que se van a dejar sentir durante cierto tiempo y en ese sentido van a significar a nivel personal o humano un daño terrible por un lado y a nivel de salud pública significan también un problema muy fuerte por la tención médica hacia estas personas.

Hay probabilidad de que llegue esta variante de Reino Unido y Sudáfrica, ¿en cuánto tiempo podríamos saberlo?

—Lo que pasa es que en el país el virus se ha tratado con una torpeza y con una sucesión de errores que puedo garantizar que si este grupo nuevo, la variante llega a México, las autoridades van a tardar mucho tiempo en enterarse.

Yo creo que una demostración más de esto son los comentarios que hizo el presidente, de que mañana se tomaba la decisión si se suspendían los vuelos provenientes de Gran Bretaña y a estas alturas estas medidas ya son irrelevantes, pero cuando menos se debería tener un seguimiento de las personas que llegan para ver si alguno de ellos presenta síntomas.

¿Cómo afectaría la situación de contagios entre los mexicanos?

—Se debería tener una vigilancia mayor y una de las cosas que hay que decir es que en el caso de la Ciudad de México lo que ha ocurrido es que el semáforo rojo se implementa tarde y mal, esta declaratoria no debía darse cuando ya hay una saturación de hospitales y ya no se consigue oxígeno, ni medicamentes, se debió haber presentado en una etapa más temprana.

Grupo Galerías te regala monederos electrónicos Identifica tu Centro Comercial más cercano y consulta a través de su mapa los beneficios que tienen para ti.

¿Qué posibilidades hay de que surja en el país una variante del virus?

—Variantes están surgiendo todo el tiempo, pero eso no significa que vaya a ser ni más peligrosa ni más letal, uno nunca puede predecir cuáles son las características de una mutante, porque entra mucho el elemento del azar, es como comprar un billete de la lotería, no sabemos si lo vamos a ganar o no. Pero es importante mantener una vigilancia epidemiológica constante, entre las muchas cosas que no se han podido implementar es un buen programa nacional de epidemiología molecular, que desde hace mucho se ha pedido por diferentes grupos de científicos.

Lo que es importante decir es que todas las medidas de precaución que se han implementado deben seguir vigentes, con mutante o sin mutante, con variante o sin ella, porque la gente no puede bajar la guardia sino reforzar su cuidado.

Te recomendamos: