Vivirán regios una Navidad marcada por el Covid-19

A escasas horas de la celebración de la Navidad, el centro de Monterrey lució gran aglomeración de personas mientras las autoridades de Salud lanzaron un llamado para celebraciones discretas, sin gran cantidad de personas además de anunciar que continuarán los operativos en contra de fiestas en quintas y salones de fiestas.

El titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que a causa del Covid-19, estas celebraciones decembrinas deben de ser diferentes con un evento que se limite a la familia nuclear.

Llega ocupación hospitalaria a Nuevo León al 57%

“Lo mejor sería no reunirse y cuanto menos personas mejor. Hay que priorizar sólo con personas con quien vivimos. Si tienes síntomas, pues no vayas, entre menos personas más seguro”, señaló.

Agregó que también ha notado una gran movilidad de personas que realizan sus compras navideñas.

“Me da tristeza, me da coraje ver que las personas anden como si nada pasara siendo que estamos en una situación súper crítica en todo el mundo, en México y en Nuevo León, y nadie se puede arriesgar y decir: a mí no me va a pasar nada”, expresó.

A pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, hoy el centro de Monterrey y centros comerciales de toda el área metropolitana lucieron abarrotados de gente.

En algunas tiendas hasta se formaron filas de entre 50 y 70 personas en espera de tener acceso a los locales para realizar sus compras. Esa situación se vivió sobre todo en boutiques y zapaterías.

Por su parte, Bomberos de Nuevo León recomendó a la ciudadanía tener cuidado con el uso de la pirotecnia y aunque este año no están autorizadas las ferias del cohete no se descartó que los ciudadanos puedan adquirirlos de forma clandestina.