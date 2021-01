Regreso a clases será hasta control de la pandemia y no con la vacuna: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta señaló que el regreso a las clases presenciales se dará cuando en la entidad existan las condiciones de seguridad sanitaria y no dependerán de la aplicación de la vacuna, pues esta no está preparada para los menores.

Durante el informe epidemiológico, el mandatario destacó que el estado se encuentra en condiciones “más alarmantes” que las que se tenían en los mese de junio y julio, por lo que pidió no especular sobre un posible regreso a las aulas.

“Las vacunas no están preparadas para vacunar a ños niños, que se vacunen a los maestros no significa que los niños no puedan contagiarse, no, mientras no haya un estatus muy controlado en nuestra entidad”, dijo.