México, segundo país con letalidad más alta por Covid-19

México se ubica en ranking de países con más muertes por el virus SARS-CoV-2, con una letalidad que oscila entre 8.7% y 8.8%, solo por debajo de Yemen que es de 29%.

Esto se traduce en que casi nueve de cada 100 pacientes infectados mueren a causa del virus, según registros de la Universidad Johns Hopkins y Covid19info.live.

Yemen- 29% México- 8.7% Ecuador- 6.4% Siria- 6.3% Sudán 6.3% Egipto- 5.5% Bolivia- 5.4% China- 5% Liberia- 4.7% Irán-4.4%

Sin embargo, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este porcentaje se ha mantenido en 10% a lo largo de los meses en los que se ha presentado el virus en el país.

"México es el país con la mayor afección y se habla de nuestra razón de letalidad, que en promedio ha estado cercana al 10%", comentó en la conferencia de prensa del pasado 17 de noviembre.

Factores en contra para los mexicanos

Al respecto, el epidemiólogo Óscar Sosa, recordó que cuando llegó el virus al país la letalidad de la que se hablaba era de 2.5%; no obstante, la presencia de enfermedades crónicas degenerativas entre los mexicanos como la diabetes, hipertensión, obesidad o males respiratorios y su mal control, elevaron este porcentaje.

Se calcula tomando como referencia a la población total. Letalidad: Se calcula tomando en cuenta a las personas afectadas por una enfermedad.

En una entrevista con Publimetro explicó que a estos factores se sumó el mensaje erróneo por parte de las autoridades de Salud hacia la población de no acudir a los hospitales aún cuando tuvieran síntomas notorios del virus y en su caso mantenerse en casa.

"Lamentablemente vemos que los pacientes llegan al hospital después de siete días de haber empezado con síntomas y en condiciones muy avanzadas, acuden hasta que tienen dificultad para respirar que es cuando su oxigenación ya está muy baja y comienzan las complicaciones. Muchas de las veces llegan tan graves que solo llegan a morir ahí", apuntó.

Ante este escenario hizo un llamado a la población a tomar conciencia sobre el cuidado de su salud y no relajar las medidas básicas pensando que con el inicio de la vacunación contra Covid se acaba la epidemia, pues solo inicia una nueva etapa en su manejo.

"La línea entre el derecho a divertirse en muy delgada versus el derecho a la salud, vale la pena pedir a la gente que no salga y si tiene que hacerlo lo haga extremando precauciones. No hemos aprendido nada de la lección que nos puede dejar el coronavirus y que es darle prioridad a la salud", apuntó.

Movilidad no para

A pesar del crecimiento acelerado en el número de contagios diarios y decesos por el Covid-19, la movilización de los habitantes en el país se mantiene en algunas actividades para satisfacer necesidades básicas, según cifras de Google.

Para conocer el nivel de movilidad se toma como referencia la mediana del período de 5 semanas desde el 3 de enero hasta el 6 de febrero de 2020, por lo que la afluencia en tiendas de alimento y farmacias incrementó 11%, así como las residenciales con 12%.

Mientras que las que reportan reducciones son los lugares de trabajo con 32%; estaciones de transporte público con 32%; parques 27% y tiendas de minoristas y de ocio con 21%.

Lugares de trabajo: -32%

Estaciones de transporte Público: -30%

Parques: -27%

Tiendas minoristas y ocio: -21%

Tiendas de alimentos y farmacias: +11%

Zonas residenciales: +12%

Complicaciones que aportan a la tasa de letalidad

El infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Macías, explicó que en este segundo brote de coronavirus la cantidad de enfermos y muertos superan por mucho el primer pico y se debe a un tema multifactorial entre la sociedad mexicana, entre ellos el tema conductual.

¿Cuáles son los factores que influyen?

—Empezando por la llegada del frío que hace que la gente se conglomere y ventile menos las casas y en esa circunstancias estén respirando en conglomerados el mismo aire contaminado y la transmisión por aerosoles seguramente explica buena parte del incremento de los casos, al incrementarse éstos también las muertes.

También ocurre que los hospitales se han llenado, las terapias intensivas están saturadas y los insumos médicos se han ido agotando no solo para tratar a los pacientes en los hospitales sino a los de casa, lo vemos en especial con el oxígeno.

Actualmente es muy difícil conseguir oxigeno o un concentrador y para un paciente con Covid es fundamental como los líquidos para pacientes con diarrea, querer tratarlos con ivermectina es como intentar curar a un paciente con diarrea con antibióticos descuidando su hidratación.

Otro de los factores que inciden son las fiestas y reuniones de diciembre y fin de año, mucha gente hizo caso omiso de no hacer reuniones y la gente también se ha ido de vacaciones en condiciones de riesgo

¿El incremento en el número de muertos responde a que el virus es más agresivo?

—No tenemos evidencia de que el virus sea más agresivo, de hecho —históricamente— los virus tienden no solo a ser menos agresivos sino a lograr una adaptación con la comunidad, lo que hace parecer que se infecta más gente.

¿Se están agravando más rápido los pacientes?

—Yo así lo percibo, la gente acude a consulta y les recetan hidroxicloroquina, antibióticos intramusculares o tomados, pero no se atiende a la oxigenación y no les dicen que la monitoreen para que cuando marque menos de 92 se avise de inmediato a su médico para atenderlos. Se van a casa y al no darse cuenta de su mala oxigenación y con la falsa confianza de mejorar con los medicamentos, llegan a los hospitales en condiciones muy graves y ya sin posibilidades de sacarlos vivos, digamos que es el mal manejo temprano que se combina con la dificultad de conseguir el oxigeno para uso domiciliario.

