INE niega decisiones partidistas; Calderón y Peña Nieto también fueron sancionados

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que la determinación del Consejo General determinó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe ajustarse al principio de imparcialidad.

Sin embargo, dijo, no significa que no pueda expresarse, informar o realizar conferencias de prensa, aclaró a través de un video que difundió desde su cuenta personal de Twitter.

“Quiero ser claro: nadie está diciendo si el presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino más bien si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir en el voto ciudadano".

Lo anterior, luego de que el viernes pasado se determinara un llamado para que ningún funcionario pueda emitir ningún tipo de declaración que pueda interferir en las elecciones, que se refiera a las candidaturas, a sus partidos o a los de oposición.

“Son dos cosas radicalmente distintas y esto último, lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todas y todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad. Son tiempos en que debemos actuar con mucha responsabilidad, a atar juntos las reglas del juego político que establece nuestra Constitución y que cuidemos todas y todos nuestra democracia”, expresó.

La decisión del @INEMexico de emitir tutela inhibitoria para evitar que cualquier funcionario público realice conductas que puedan interferir en el proceso electoral es congruente con la Constitución y con nuestra historia. Busca evitar que se ponga en riesgo la elección. pic.twitter.com/9UgfRGoL7G — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 17, 2021

En el material de más de dos minutos recordó que en su momento los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron sancionados por intervenir en los procesos electorales.

Incluso, reiteró que en 2006, el entonces presidente de la república del PAN, Fox Quezada, puso en riesgo la equidad en la contienda electoral, lo que valió en la modificación a la Constitución para garantizar el principio de imparcialidad durante las elecciones.

"Esta autoridad electoral no puede en consecuencia, ir en contra ni de la Constitución ni de su propia historia”. finalizó.

