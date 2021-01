¿Qué es la lengua Covid y cuáles son sus efectos y síntomas?

La aparición de nuevas variantes y cepas del Covid-19 han hecho que los contagios se aceleren en gran parte del mundo, además de que la aparición de nuevos síntomas, en especial el denominado lengua Covid, mismo que ha alarmado a científicos y expertos de la salud, especialmente en Reino Unido.

El científico Tom Spector, del Kings College de Inglaterra, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que revela que una de cada cinco personas han presentado recientemente el síntoma de la ‘lengua Covid’, mismo que es un nuevo indicio de haber sido contagiado por SARS CoV-2.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021