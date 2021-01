Yo sí creo que la vacuna protege: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que él si cree en las vacunas, y que está dispuesto a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en público, para dar confianza de la misma.

"Todos tenemos que esperarnos y actuar con responsabilidad. Todos tenemos derecho y tenemos que esperar el momento cuando nos toque. Yo me voy a vacunar cuando me corresponda, cuando le corresponda a los adultos mayores, a los de mi generación. Yo espero que nos estemos vacunando los de mi edad a principios o mediados de marzo", explicó López Obrador.

"Lo que tengo que hacer es cuidarme estos dos meses que me quedan, porque yo sí creo que la vacuna protege. Porque también se ha dicho que no sirve, que tiene otros propósitos o que va a generar reacciones que dañan. No", aseguró el primer mandatario.

Además, cuestionado si su vacunación será en público, López Obrador informó que es posible "para dar confianza". "Si no lo hago público, o no hay una imagen, pues lo informó 'Ya me vacuné ayer' y ya, se los digo. Para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner con el pinchazo".

