¡Crisis! A Nuevo León le quedan solo 314 camas para pacientes Covid

Con un promedio diario de mil contagios, Nuevo León reportó hoy que solamente le quedan disponibles 314 camas para atención de pacientes Covid.

El secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos, reveló que de las 2 mil 366 camas, en hospitales públicos y privados, con las que cuenta la entidad se encuentran ocupadas 2 mil 052 lo que brinda muy pocos espacios para los pacientes nuevos que requieren de internamiento.

“La situación es crítica tenemos el número de casos más elevados en cuanto a pacientes hospitalizados en toda la pandemia”, compartió en su informe diario.

Indicó que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le ha planteado la posibilidad de habilitar el Parque Fundidora para la atención de pacientes, sin embargo no considera que sea lo más adecuado.

“El Parque es bonito para ir a pasear, para andar en bicicleta. A mí no me gustaría que me atiendan ahí”, comentó.

Añadió que la recomendación ante esta situación sigue siendo que la gente se quede en casa.

“Aguanta, yo espero que este año haya miles y millones de vacunas”, mencionó.

De la O Cavazos detalló que este miércoles se registraron mil 098 contagios nuevos de Covid-19 y 38 defunciones. Hasta la fecha la entidad suma 140 mil 826 pacientes confirmados con esta enfermedad y 7 mil 244 fallecidos, desde que inició la pandemia.

Sobre el proyecto del hospital móvil, que será operado por el IMSS y aportará 100 camas adicionales, de la O Cavazos dijo que todavía no tiene el dato de en dónde se instalará.

El martes, la delegada del IMSS en el estado, Karla López también anunció un hospital temporal en las instalaciones de la Clínica 5 y la operación por parte del Instituto de un piso del Hospital Tierra y Libertad, con 38 camas.