Baja recuperación de paciente con Covid-19 en México hasta 11%

México cumple este domingo una semana con una baja en el porcentaje de pacientes recuperados con Covid-19.

El 16 de enero pasado este índice fue de -4% y hasta este sábado 23 de enero alcanzó -9%, una diferencia de cinco puntos porcentuales; sin embargo, el domingo 17 de enero llegó a -11%.

De acuerdo con el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía este indicador reporta que los pacientes contagiados tardaron más en superar los estragos de la enfermedad.

El especialista ha hecho hincapié en que quienes son positivos al virus Sars CoV- 2 y no requieren hospitalización tardan entre cinco y siete días en recuperarse.

"Un 20%, del cual 15% puede desarrollar una enfermedad grave y 5% puede desarrollar una enfermedad crítica, que ambos casos requiere de hospitalización y de atención médica".

Sábado 16 enero: -4%

Domingo 17 enero: -11%

Lunes 18 enero: -10%

Martes 19 enero: -10%

Miércoles 20 enero: -9%

Jueves 21 enero: -9%

Viernes 22 enero: -9%

Sábado 23 enero: -9%

Mientras los casos de pacientes recuperados bajaron esta semana también se acumularon ocho mil 380 muertes según datos de la SSa hasta el sábado, cifra que apenas supera el calculo de muertes que hizo el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en abril del año pasado.

"Siguiendo este patrón, y calculando que en México unas 10 mil personas terminarán en estas circunstancias, "estaríamos hablando que seis mil personas, siete mil u ocho mil personas que podrían perder la vida", según lo que declaró el 23 de abril de 2020.

7% nivel de letalidad actual

Los resbalones de López-Gatell

El responsable del manejo de la pandemia en el país, ha caído en imprecisiones graves que le han restado credibilidad y varias criticas.

El 2 de marzo del año pasado, cuando recién comenzaba la epidemia en el país, desdeñó el uso del cubrebocas llamándolo "mecanismo de tranquilización ante la incertidumbre, recuerda la doctora en Ciencias Médicas de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, en su libro "Un daño Irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México".

"Si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metapneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo", expresó ante reporteros.

Además lanzó dos estimaciones más de muertes probables por el virus de Wuhan-China que fueron por demás señaladas y criticadas, pues a 10 meses de que inició la epidemia, esas "cifras alegres", han quedado atrás por mucho y el país está por superar las 150 mil muertes.

Mayo 2020- Dijo que a mortalidad podría llegar a seis mil.

Junio 2020- El peor escenario era de 35 mil personas muertas.

Motivos del incremento

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud (SSa), Rodrigo Ibarra, señaló que el incremento en este índice se debe a que las personas se están presentando muy tarde a la atención en hospitales.

En este sentido precisó que están viendo cada vez más pacientes que llegan con dos o tres recetas de distintos médicos que les han recetado todo tipo antibióticos en un alto espectro, sin que hayan presentado mejoría a su padecimiento.

"El crecimiento se debe a una atención tardía, llegan ya en un estado crítico en el que es difícil estabilizarlos y tratarlos. Quienes tienen síntomas leves deben mantenerse atentos a su nivel de oxigenación, pues es clave en cuanto se comienzan a complicarse los cuadros", explicó.

En una entrevista con Publimetro recordó que este año han visto un incremento en el número de pacientes con coronavirus y en su gran mayoría corresponden a los contagios como resultado de las reuniones de diciembre y la ruptura de protocolos de aislamiento.

"El nivel de oxigenación óptimo es de 90%, si cae de manera drástica se debe acudir al hospital, si los pacientes sienten presión en el pecho, presentan cambio de coloración en uñas, dedos y labios deben buscar atención especializada".

En caso de síntomas leves como dolor de cabeza, perdida del olfato, diarreas, pueden dirigirse a los centros de salud para que los orienten y traten de manera temprana", apuntó.

Los dichos de AMLO sobre el Covid-19

28 febrero – "Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos".

– "Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos". 2 abril 2020 – Vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación

– Vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. 14 junio 2020 – “No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero consideró que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”.

– “No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero consideró que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”. 12 julio 2020 – "El informe es positivo, es bueno, la conclusión es que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad".

– "El informe es positivo, es bueno, la conclusión es que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad". 23 enero 2021– "Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos, ya se ven las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que, al mismo tiempo, nos afectó la economía, la actividad productiva; pero vamos hacia adelante, ya se está reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos".

