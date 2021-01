De la O Cavazos no descarta un hospital móvil en Cintermex

La posibilidad de instalar camas para pacientes Covid en espacios públicos como Cintermex no está excluida ante la crisis de saturación hospitalaria que enfrenta el estado, aseguró el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Dijo que no estaba contemplado operar el Hospital Móvil de Protección Civil, sin embargo se tuvo que hacer ante la saturación que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Llenamos en un día un hospital cuando nos portamos mal y la posibilidad de abrir otros espacios como Cintermex o algunos otros, no está excluida, no puedo decir que no. No sabemos”, señaló.

Por enésima vez, el funcionario estatal solicitó a la población cuidarse y subrayó que el estado enfrenta el peor momento de la pandemia.

Destacó que tanto instituciones públicas como privadas están llenas por lo que solicitó a los ciudadanos que colaboren con las instituciones ayudando a bajar los contagios.

“Les pido, les suplico que se cuiden. Hoy está el peor momento de la pandemia”, sostuvo.

De la O Cavazos hizo hincapié en que el virus no viaja solo sino que depende del comportamiento de los humanos

“Hemos sido irresponsables en no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades de salud y prácticamente ahí están las consecuencias, en el número tan alto de contagios, en el número de hospitalizaciones”, indicó.

En su informe diario, destacó que este miércoles se registraron 58 defunciones y mil 090 contagios nuevos.