Pierden poblanos ahorros y su patrimonio por Covid

“Curarse del Covid-19 es para ricos”. A casi un año del primer caso de coronavirus en Puebla, miles de poblanos han tenido que gastar sus ahorros o vender parte de sus propiedades para hacer frente al costo del tratamiento y sobrevivir al virus mundial.

Publimetro pudo platicar con una de las víctimas de la segunda oleada de contagios en la entidad, Juan Pablo, su hermano y su mamá se contagiaron a finales de junio, y salir de la enfermedad con tratamiento en casa les costó más de 60 mil pesos.

Juan Pablo se dedicaba a vender ropa en el tianguis del municipio de San Martín Texmelucan, cuenta que a los 15 días que volvió a aperturar dicha actividad empezó a presentar síntomas relacionados con la enfermedad.

Al estar una semana en contacto con su familia, su hermano y su mamá también se contagiaron casi de manera simultánea.

Comentó que en su caso no fue necesario administrarle oxígeno, ya que se atendió rápido, pero a su hermano de 28 años sí le tuvieron que suministrar durante 30 días, 12 de éstos un tanque diario, que en ese momento costaba alrededor de mil pesos la recarga.

“Yo como me aislé pronto no fue tan grave, entre consultas de doctor y medicamentos, alimentación, me gasté como siete mil pesos, pero sin trabajar”, comentó.

Fue hasta el 3 de septiembre cuando empezó a recuperarse y salir de la enfermedad; pero en el caso de su hermano, el doctor que lo atendió le cobró 12 mil pesos por tres visitas, además de 12 días de recargas de oxígeno y estudios, gastaron alrededor de 25 mil pesos.

“Ese doctor que lo veía después de esos 12 mil pesos quería 500 pesos por cada visita que hiciera, lo quisimos meter a un hospital pero estaban llenos los hospitales, una hermana que está en Estados Unidos nos sugirió que se quedara en casa y nos mandó 20 mil pesos”, dijo.

Por suerte, un vecino les apoyó con el cilindro, pues de lo contrario hubieran pagado 250 diarios por la renta del tanque

Además de eso, tuvieron que acudir a terapias de ozono, cada consulta costaba 250 y cada inyección de ozono 500 pesos, por cada semana y durante mes y medio.

En el caso de su mamá, una señora de 60 años e hipertensa, se invirtieron al menos 12 mil pesos para su tratamiento, destacando que algunas pastillas que le recetaron costaban mil 500 pesos y solo eran tres dosis.

“Esto fue muy difícil porque nos dedicamos al tianguis, nos cierran cuatro meses, no laboramos, tener dinero para solventar cuatro meses de vivir, después abren el tianguis, salimos infectados, otros dos meses pagar medicamento, doctores, comida, fueron seis meses que no trabajé y estuve gastando”.

Entra las secuelas que les dejó haberse infectado, destacó la depresión y ansiedad, el hermano presentaba cuadros de histeria y a su mamá le afectó más la presión y también sufre de depresión.

“Me daba miedo tener contacto con la gente, me estresaba y había casos que hasta me daba diarrea por el miedo que me daba”, dijo.

Afortunadamente, la familia de Juan Pablo y su hermano tenían unos ahorros y con el apoyo de su hermana, papá, esposa y cuñada pudieron salir de la enfermedad. Sin embargo, tuvieron que vender el resto de su mercancía y hasta su automóvil para poder reactivar su economía.

“Es una posibilidad de vida llegar al hospital y sin gastar demasiado, a estar en tu casa y saber que te vas a morir, porque eso es lo que le pasa a mucha gente”.