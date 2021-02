Ni independiente ni en coalición, Margarita Zavala contenderá para ser diputada del PAN

La ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo podría llegar a la Cámara de Diputados, como resultado de las elecciones de junio de este año.

La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, aprobó por mayoría la candidatura de Zavala Gómez del Campo como diputada federal por el distrito 10, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la lista que ya tuvo el visto bueno, también se encuentran panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón, el ex senador Roberto Gil Zuarth; el ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, o el ex embajador de México en España, Jorge Zermeño.

Este miércoles, en la columna de Bajo Reserva de El Universal, se dio adelantó que el PAN abanderaría a la ex primera dama para regresar a la Cámara de Diputados –de 2003 a 2006 ocupó una curul– y no la alianza opositora Va Por México, que integran el PAN, PRI y el PRD.

"Esta aceptación de Margarita Zavala incluye que otro miembro del movimiento político que ella encabeza participe también en otra candidatura para otro puesto de elección popular", se expone en la nota.

Según la publicación, Zavala Gómez del Campo rechazó una candidatura plurinominal y pidió competir por la alcaldía capitalina.

En este contexto, se podría enfrentar a un ex integrante del gabinete de su marido, Felipe Calderón, Salomón Chertorivski, quien contenderá por Movimiento Ciudadano; y el actual diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, quien está apuntado para la reelección legislativa.

