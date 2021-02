Delfina Gómez asumirá la SEP con grandes pendientes en materia educativa

Delfina Gómez asumirá, en breve, la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con ella, una serie de pendientes que dejó en el aire, Esteban Moctezuma, lo que significará uno de los desafíos educativos más grandes para México, derivados de la pandemia de Covid-19, consideró el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón.

Explicó que el más inmediato y relevante, será la elaboración del plan para el regreso a clases presenciales, luego de la suspensión a nivel nacional para evitar contagios entre la comunidad estudiantil.

Dijo que hasta ahora la atención ha sido puesta en la estrategia de televisión educativa con el contenido de Aprende en Casa, descuidaron los detalles de logistica de la colosal tarea para el regreso de 25 millones de niños a las aulas.

“Después de 11 meses de suspensión, no se podría decir que no estábamos preparados para el regreso presencial a las aulas, así como el tema de la salud de los maestros, pues con todo y vacuna no pueden estar en contacto con los niños por su riesgo en términos de comorbilidades”, dijo.

En este sentido estimó que, uno de cada cinco maestros presentan cuadros de diabetes, insuficiencia respiratoria, por lo que resulta ilógico que vayan a las aulas y se debe pensar en la sustitución del personal en riesgo.

En cuanto a la infraestructura, dijo que Gómez Álvarez deberá resolver también la situación de 45% de los 230 mil planteles educativos del país que no cuentan con suministro de agua.

23% de planteles no tiene ningún tipo de suministro de agua

12% dificultades con el suministro de agua

“Además del gasto de los materiales de sanitización en las escuelas, pues para este tema no hay presupuesto y tampoco se le puede cobrar a las familias. Hay que definir cómo se van a usar los fondos del programa “La Escuela es Nuestra”, dijo.

En este punto explicó que las autoridades deben estudiar a detalle cada escuela, para calcular riesgos y escalonar horarios de entrada y salida de los alimnos, para evitar así aglomeración.

“Se debe tomar en cuenta también la formación docente para los temas socioemocionales y ajustar el curriculum para que todo el curso que termina y el que viene, se diseñe con recuperación. Si bien algunos aprendizajes se lograron, es clarísimo que todo lo que tiene que ver con lectura y escritura no se propicia desde la televisión”, explicó.

Otros pendientes que hereda Esteban Moctezuma

Creación de un diseño para recuperar el abandono escolar, en coordinación con el DIF, las procuradurías y municipios.

Desarrollar el modelo híbrido, mismo que se deberá aplicar en los próximos tres o cuatro ciclos escolares.

Pagos pendientes de maestros en todo el país.

Concreto el Consejo de Participación Nacional.

Atención a la Acción de inconstitucionalidad de la CNDH interpuso en contra de las leyes secundarias en materia educativa. En la Constitución dice que todos los aspirantes a ingresar al sistema educativo van a tener un tratamiento parejo y en la Ley de Educación que habrá preferencia por alumnos de las normales públicas.

Nombramiento pendiente en el Senado

El nombramiento que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que Gómez Álvarez sustituya a Esteban Moctezuma en la SEP, debe ser avalado por el pleno del Senado de la República.

A su vez, Moctezuma Barragán será nombrado embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Martha Bárcenas, quien está próxima a jubilarse.

A unos días de haber iniciado el periodo ordinario en la Cámara Alta, entre los senadores se ha tratado el tema; sin embargo, aún no se cuenta con una fecha para la ratificación.

