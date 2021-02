La estrategia de vacunación anti Covid no se politiza: Olga Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró a los diferentes gobernadores del país que la estrategia de vacunación anti Covid no se politizará, ni representará un elemento que engrose la brecha de desigualdad.

"Lo estamos haciendo de manera ética, responsable, atendiendo a cuestiones de justicia social y solidaridad, no prestamos atención a las voces que buscan la polarización y la división de la ciudadanía, somos enfáticos al respecto, la estrategia de vacunación no se politiza y no se presta a ningún otro interés que no sea el bienestar de las personas quienes viven en nuestro país", aseguró.

En la reunión virtual, la magistrada en retiro dijo que el éxito de esta campaña no es solamente del gobierno y menos del gobierno federal, sino de los tres niveles de gobierno y principalmente del pueblo de México, que demuestra, ante la adversidad, su espíritu solidario.

"Yo seguiré llamando a que sigamos sumando esfuerzos de manera deliberativa construyendo los puentes necesarios para apuntalar la estrategia de vacunación en todos sus frentes y también por supuesto la recuperación económica, la recuperación también del tejido social de la ciudadanía y tantas otras cosas en cuestiones y retos que tenemos enfrente para apuntalar estas estrategias, no solamente la de vacunación", comentó.

Sánchez Cordero explicó que aunque la vacunación avanza en todo el territorio nacional, se debe seguir con los llamados a los habitantes para que sigan las recomendaciones básicas de uso de cubrebocas, mantener sana distancia y evitar lugares cerrados o con saturación.

"Los exhorto respetuosamente a que no bajemos la guardia a que mantengamos las medidas de seguridad establecidas por la Secretaría de Salud, por el Consejo Nacional de Salubridad en sus estados y a seguir siendo guardianes de la integridad de nuestro pueblo, de las personas que viven en nuestro territorio", finalizó.

