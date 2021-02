México, a un año del primer caso de Covid-19, se recupera con tropezada vacunación

México cumple un año con la presencia de coronavirus en su territorio, pues fue el 18 de febrero del 2020 cuando la Secretaría de Salud (SSa) registró los primeros cinco casos de Covid-19, en la Ciudad de México, según su registro de Casos Diarios Confirmados a nivel nacional.

A 366 días de esta situación, el país se ubica como uno de los más afectados por el virus originario de Wuhan, China y registra una tasa de letalidad de 8.8%, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

Y es que las comorbilidades que presenta la población y que se relacionan con los 93 millones de personas con sobrepeso y obesidad, así como una prevalencia alta de padecimientos crónicos como la hipertensión, han jugado en contra, pues la propia Secretaría de Salud (SSa) reconoce que la letalidad global es de 2.2%.

Comorbilidades principales en Covid-19

Hipertensión 17.44%

Obesidad 14.7%

Diabetes 13.44%

Tabaquismo 7.38%

Estas enfermedades preexistentes en los mexicanos afectan la respuesta inmunológica del organismo e incrementan la posibilidad de morir ante la infección que causa el Covid-19.

México registra dos millones 208 mil 668 contagios de Covid-19 a un año de los primeros casos confirmados. / Foto: Especial.

Tasa de letalidad mundial

México 8.8%

Perú 3.5%

Italia 3.4%

África del Sur 3.2%

Reino Unido 2.9%

Alemania 2.8%

Indonesia 2.7%

Colombia 2.6%

Polonia 2.6%

Argentina 2.5%

Brasil 2.4%

Francia 2.3%

Slovakia 2.2%

España 2.1%

Portugal 2%

Rusia 2%

Ucrania 2%

Estados Unidos 1.8%

India 1.4%

Fuente: Universidad Johns Hopkins.

Vacunación un signo positivo

En medio de dos millones 208 mil 668 pacientes positivos al virus de SARS-CoV-2, producto de una segunda ola de brotes, un sistema de salud con saturación hospitalaria y cerca de 176 mil muertes, esta semana comenzó la vacunación entre la población de la tercera edad y se retoma la del personal médico que atiende en primera línea a los pacientes Covid.

Al respecto, el especialista en biología evolutiva de la UNAM, Antonio Lazcano, consideró que es prioritario que se continúe con la aplicación de la inmunización a los adultos mayores, como estrategia para aliviar la carga hospitalaria a nivel nacional.

"Hay datos muy claros del CDC que demuestran que el principal factor de riesgo para desarrollar de forma severa el Covid-19 es la edad", comentó.

En una entrevista con Publimetro, dijo que se debería tomar en cuenta la aplicación de la inmunización en las ciudades más habitadas, por representar una mayor probabilidad de transmisión del virus, así como preservar el programa de vacunación sin darle un criterio político.

"Entre los lugares donde debe haber prioridad es en aquellos sitios en donde se detecten las variantes, como la inglesa, por su poder de contagio, lo que se garantizaría la salud de la población y evitar que se disperse", comentó.

Dosis acumuladas de vacunas por cada 100 mil personas

Israel 78.1%

Emiratos Árabes 52.56%

Reino Unido 23.75%

Estados Unidos 16.68%

Chile 2.43%

Unión Europea- 5.02%

China 2.82%

Rusia 2.7%

Brasil 2.6%

Bangladesh 0.8%

México 0.7%

Indonesia 0.6%

Fuente: Our World in Data COVID-19.

Asimismo, el académico dijo que se debe hacer una realidad la apertura del gobierno federal a que las empresas puedan comercializar la vacuna para agilizar la inmunización en todo el país.

"Resulta alentador la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre permitir que la iniciativa privada compre vacunas para que la gente que pueda la pague y estén disponibles".

Incluso, dijo que con esta apertura se debería activar una campaña para donar vacunas a quienes no puedan pagarlas y garantizar la salud entre los mexicanos.

"Deberíamos de hacer una campaña para donar una vacuna, hay quienes no solo pagaríamos gustosos la vacuna sino que podríamos donar el costo de 10 o 20 vacunas para que la gente que no tiene acceso no la pueda pagar, y deje de ser un privilegio de clases", finalizó.

Casos confirmados en el mundo

A nivel mundial, el virus de Sars-CoV-2, registra ya 109 millones 773 mil 171 casos, según información de la Universidad Johns Hopkins y México, con dos millones de casos confirmados que se alcanzaron el pasado martes, se ubica entre los países con más contagios dentro de su territorio.

Estados Unidos- 27.8 millones de casos India- 10.9 millones de casos Brasil- 9.9 millones de casos Reino Unido- 4.08 millones de casos Rusia- 4.06 millones de casos Francia- 3.5 millones de casos España- 3.1 millones de casos Italia- 2.7 millones de casos Turquía- 2.6 millones de casos Alemania- 2.3 millones de casos Colombia- 2.2 millones de casos Argentina- 2.03 millones de casos México- 2 millones de casos

Fuente: Universidad Johns Hopkins.

Te recomendamos: