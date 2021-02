Aplica Nuevo León multas por más de 19 mdp a negocios que violan restricciones

Desde que inició la pandemia de Covid-19, las autoridades sanitarias de Nuevo León ha realizado 35 mil 533 visitas de inspección a comercios y negocios han suspendido a mil 232 y aplicado multas por 19 millones 627 mil pesos.

En su informe diario, el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, señaló que se trabaja en todas esas acciones de regulación sanitaria porque son importantes para tratar de disminuir los contagios.

“Solamente durante el mes de enero de este año son 5 mil 429 visitas, de las cuales se suspendieron de forma total 142 establecimientos de todos los giros”, detalló.

El funcionario estatal dijo que aunque se ha registrado una baja en el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones, el estado sigue en semáforo rojo.

“Nosotros seguimos en rojo, seguimos tomando los indicadores del Semáforo de Salud estatal. Hay muchas hospitalizaciones y hay que seguir trabajando para mejorar los indicadores del Semáforo”, comentó.

Nuevo León reportó este lunes 189 contagios nuevos de Covid-19 y 31 defunciones para un total de 164 mil 573 personas confirmadas con la enfermedad desde que inició la pandemia y 8 mil 727 fallecimientos.

De la O Cavazos insistió en que no es momento de “bajar la guardia” esto a propósito de la suspensión de un bar que operaba de forma clandestina en el municipio de Guadalupe en cuyo interior había 40 personas ingiriendo bebidas alcohólicas.

Mencionó que no hay que dejarnos llevar por las gráficas de la incidencia baja y una aparente reducción en los contagios.

“Seguramente ustedes lo ven y dicen ya no hay contagios. No es cierto sí hay contagios, hay muchos contagios todavía no hay que dejarse llevar por esta imagen de 189 contagios, hay más contagios ¿qué es lo que sucede? Que hay algunas personas que no han salido a hacerse la prueba, tienen frío o no han salido”, planteó.

De la O Cavazos descartó por ahora un regreso a las clases presenciales como se ha planteado en otros estados de la República.

A detalle:

Fuera de la ley. En el estado se han suspendido mil 323 negocios de distintos giros por incumplir con las reglas en materia de salud. Se han aplicado multas por más de 19 millones de pesos.

A la baja. Este lunes se registraron 189 casos nuevos de Covid-19 y 31 defunciones, pero el titular de Salud advirtió que no hay que confiarse de esas cifras

Sin regreso. Nuevo León no tiene por ahora contemplado regresar a clases presenciales ni levantar el veto de acceso a negocios a personas vulnerables.