Llegarán 39 mil dosis de la vacuna china para adultos mayores de Tehuacán y Tlacotepec

A Puebla llegarán 39 mil vacunas con el Coronavirus de la vacuna Sinovac, proveniente de China, de las cuales 33 mil 776 serán aplicadas a adultos mayores de Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez, informó el secretario de Salud estatal, Antonio Martínez García.

El funcionario mencionó que la vacuna, del laboratorio chino Sinovac, es del virus atenuado, con una efectividad de inmunidad del 70%, pero para enfermedad grave “es muy efectiva” entre el 98 y un 100%.

“Son chinas, pero con muy buena efectividad. Me puede dar la enfermedad, pero no me va a dar la enfermedad grave. Y también comentar que cubre las dos nuevas cepas encontradas, la inglesa y la brasileña”, apuntó.