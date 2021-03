Covid-19 agudizó precariedad laboral para mujeres

El confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 en el país llegó para acentuar la situación de precariedad laboral en que estaban 27 millones de mujeres del país que se encontraban sin ingreso propio, ya sea porque estaban trabajando, realizaban quehaceres del hogar o estaban en un empleo sin remuneración.

En el marco del Día Internacional de la Mujer —que se conmemora este lunes 8 de marzo—la coordinadora de investigación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, María Ayala, lamentó que además la crisis económica agrave la situación que ya vivían siete de cada 10 mujeres ya trabajaban sin un ingreso suficiente.

"Estamos hablando de un nivel de alta precariedad en la que solo siete de cada 10 trabajaban por menos de seis mil 500 pesos al mes y solamente seis de cada 100 ganaban más de 12 mil 600 pesos", explicó.

En una entrevista con Publimetro, detalló que la estancia en casa para muchas mujeres significó ampliar, por mucho, la jornada laboral, pues además de los quehaceres habituales se sumaron la atención hacia los niños y su educación, así como el cuidado de adultos mayores que tampoco pueden salir de casa.

Extensión de las jornadas

En este punto recordó que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), estimó en 2019 que las mujeres trabajaban 6.2 horas más que los hombres, pues absorbían labores propias del hogar, así como de atención a la familia.

Ante este escenario dijo que es necesario que también preste atención a las mujeres que aunque no tienen un trabajo formal o remunerado, si llevan una gran carga, como la de los cuidados de personas.

"No solamente es empezar a ver las causas y por qué las diferencias ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La acumulación de carencias y precariedades, el no tener acceso a un ingreso autónomo o propio y cómo eso además las pone en situaciones de vulnerabilidad como violencia, acoso, ante no poder elegir", explicó.

Recordó que en promedio la brecha salarial entre hombres y mujeres también es un tema importante, pues si bien a principios del año pasado era, en promedio, de 680 pesos, para cerrar el año se amplió a mil 79 pesos.

"Las que tienen ingreso propio es muy bajo, además de que tienen poco acceso a posiciones privilegiadas o altas en os escalafones o estructuras laborales, lo que da pie a mucho más trabajo informal o precarios".

Acciones para contrarrestar

Precisó que es necesario plantean acciones no solo para atender los problemas de la pandemia, sino los que ya venían arrastrándose, por lo que se debe priorizar acciones inmediatas como la creación del Sistema Nacional de Cuidados.

En este punto explicó que no solo se trata de tener servicios de guarderías, escuelas de tiempo completo, atención a personas con discapacidad, sino de brindar derechos y atención a las mujeres cuidadoras.

"A las mujeres no solo se debe abrirles la puerta para que salgan a trabajar, sino abrir la ventana también para que entren los derechos laborales amplios. Las mujeres en casa dicen que no trabajan, pero se llevan las jornadas más pesadas sin días de descanso, vacaciones, remuneraciones u apoyos. Estos trabajos, en su mayoría feminizados y precarios deben brindan derechos ya", explicó.

Reiteró que la prioridad del reconocimiento de trabajo de cuidados, es indispensable sobre todo en un país como México en donde la tendencia demográfica es cada vez más adultos y por ende "cada vez más vamos a ser cuidados en la última etapa de nuestras vidas".

Tasa de participación económica femenina

Porcentaje de mujeres en edad productiva que trabajan o buscan un trabajo.

Islandia- 70.6%

Canadá- 60.7%

Australia- 60.2%

Estados Unidos 55.9%

Alemania- 55.3%

Brasil- 54%

Japón- 52.7%

España- 51.6%

Argentina- 50.6%

México- 41%

Cuba- 40.5%

India- 20.3%

Fuente: IMCO con datos del Banco Mundial 2020. Para el dato de México, se utilizó el valor anual de 2020 de la ENOE, Inegi.

Reto incluyente

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que incluir a 8.2 millones más de mujeres al mercado laboral, en los próximos 10 años se elevaría el Producto Interno Bruto de México 15% más que en 2020.

A través del estudio “Mujer en la economía: los beneficios económicos de sumar a más trabajadoras”, se precisó que del total de empleos, al menos 4.9 millones tienen que ser en el sector formal, lo cual sumaría 3.5 billones de pesos al PIB.

42% de las mujeres en edad productiva ejecutan labores clave dentro del hogar, pero no tienen un trabajo remunerado

Situación de vulnerabilidad

Otro efecto de la prolongada estancia en sus hogares es el crecimiento de la violencia intrafamiliar a nivel nacional, aunque entre las víctimas también se registran casos de hombres, adultos mayores y menores de edad, la mayoría corresponde a mujeres.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de marzo a diciembre de 2020 se registraron 186 mil 386 carpetas por violencia intrafamiliar a nivel nacional, en tanto que en el mismo periodo, en 2019, apenas fueron 181 mil 263.

La tendencia continúa, pues durante enero de 2021, se tienen ya 17 mil 392 casos, cuando en el mismo mes del año pasado eran 15 mil 852 denuncias.

Mientras que cifras del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSa) confirman también la situación con reporte de 45 mil 624 atenciones médicas en el mes de enero, derivadas de la violencia familiar.

Violencia por entidades

CDMX- 2,301 Edomex- 1,691 Nuevo León- 1,258 Jalisco- 890 Chihuahua- 856 Baja California- 815 Guanajuato- 764 Veracruz- 757 Coahuila- 695 Sonora- 655 Puebla- 654 San Luis Potosí- 593 Tabasco-570 Oaxaca-553 Tamaulipas- 474 Quintana Roo- 419 Durango-408 Sinaloa- 399 Chiapas- 347 Colima 355 Morelos-312 Querétaro- 268 Guerrero-263 Hidalgo- 274 Zacatecas- 248 Aguascalientes- 167 Baja California Sur- 164 Yucatán- 92 Nayarit-75 Michoacán-74 Campeche- 1 Tlaxcala-0

Fuente: SESNSP, cifras de enero 2021.

