"Covid-19 es peor que una guerra": Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León

A un a√Īo del primer caso de Covid-19 en Nuevo Le√≥n, el titular de la Secretar√≠a de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, realiz√≥ un balance de lo que ha representado esta pandemia, as√≠ como las experiencias y los momentos dif√≠ciles por los que ha pasado el personal de salud, adem√°s de que calific√≥ al virus como peor que una guerra "porque en las batallas sabes quien te dispara y ac√° el enemigo es invisible".

¬ŅDoctor, enfrentar esta pandemia fue m√°s dif√≠cil de lo que usted esperaba?

S√≠, la verdad fue m√°s dif√≠cil de lo que esperaba, no me imagin√© junto con todo mi equipo lo complicado y lo exhausto que iba a ser el manejo de la pandemia porque no ten√≠amos contemplado la contagiosidad del virus, la virulencia, c√≥mo se incrementaron los contagios, las hospitalizaciones, los decesos. Bueno, as√≠ fue en todo el mundo, a pesar de que en Nuevo Le√≥n trabajamos desde antes para hacer la reconversi√≥n hospitalaria pues nos pesc√≥ con un sistema de salud que ya √≠bamos avanzando, eso nos permiti√≥ tener un mayor control de la pandemia, pero hoy a un a√Īo de la pandemia nuestro pa√≠s tendr√° que invertir m√°s en salud, el estado tambi√©n‚ÄĚ.

¬ŅPrev√© que una situaci√≥n similar se repita?

Esto se va a repetir en unos cuantos a√Īos, pero as√≠ es a lo largo de la historia y esto nos ha dejado una ense√Īanza de como dice nuestro presidente: que quiere hospitales como Dinamarca, pues nosotros tambi√©n queremos hospitales de este tipo.

¬ŅC√≥mo m√©dico, como profesional de la salud que es lo que m√°s le ha dolido a lo largo de estos 365 d√≠as; qu√© momento?

La verdad es que los m√©dicos sufrimos, sentimos, lloramos ¬†como todos los seres humanos, tenemos pr√°cticamente los mismos sentimientos. Hay¬† algunas personas que somos fr√≠os, no, somos sensibles. Tengo que confesarte que hoy el personal de salud estuvo muy entregado, muy comprometido con la atenci√≥n de la pandemia, se han presentado los trastornos de salud mental, se nos incrementaron en el personal de salud ver morir a tantos compa√Īeros, compa√Īeras, tantos pacientes que fallecieron, no es sencillo salir a darle informes a la familia y encima hacerlo de una manera virtual. Escuchar tanto llanto de personas es algo muy dif√≠cil.

¬ŅC√≥mo ha afrontado Nuevo Le√≥n la pandemia?

Nuevo León puso el ejemplo en muchas estrategias como el uso del plasma, teníamos que hacer algo para tratar a los pacientes y no dejarlos con puro paracetamol; Nuevo León instaló también los drive thru y el modelo de realización de pruebas, somos uno de los estados que más pruebas realiza en el país por eso tenemos muchos contagios detectados.

¬ŅQu√© ense√Īanza le queda?

Que la vida se puede ir en un instante y la salud es lo más importante que tenemos. No la valoramos cuando la tenemos, pero cuando se pierde quisiéramos que volviera.

¬ŅQu√© podemos esperar para los pr√≥ximos meses o para que debemos estar preparados?

Debemos de no bajar la guardia, debemos de seguir fortaleciendo todas las acciones de prevención, no es tiempo para cantar victoria para decir que ya pasó esto. Necesitamos controlar la cuestión epidemiológica de este virus, que no se nos incrementen los contagios por las vacaciones,  por las reaperturas y volver poco a poco a la nueva realidad.

A pesar de pandemCosto: ia IMSS Nuevo León otorga 800 mil consultas

En n√ļmeros:

Inoculados:  El personal de salud con esquema completo suma 23 mil 400; el personal de salud con primera dosis: 8 mil 025. Adultos mayores 58 mil 551.

Pendientes: Adultos mayores de 60 a√Īos: 764 mil 980;¬† personal de salud p√ļblico: 39 mil 663; personal de salud privado; 26 mil 224; poblaci√≥n general 3 millones 023 mil 258 para un total de 3 millones 854 mil 125.

El funcionario estatal reveló que Nuevo León ha gastado en la pandemia 3 mil millones de pesos.