Cuando me dijeron que iría al Manchester, lloré: “Chicharito”

Javier “Chicharito” Hernández admitió en una entrevista para el portal del Manchester United que una vez que se enteró del interés por contratarlo, lloró, junto a su familia y añadió que desde hace un año el cuadro europeo se había fijado en él, tras su accionar con Chivas.

“Jim Lawlor (visor del United) platicó conmigo hace aproximadamente un año. Me dijo que me habían estado viendo jugar con las Chivas de Guadalajara y me comentó que el United estaba interesado, así que yo estaba muy emocionado.

“Antes de eso, ya había platicado con mi padre y cuando él me dio la noticia, lloré porque no lo creía. De niño en México, mi sueño era jugar en el mejor equipo de México y después cambiarme a Europa. Pero, el que me dijeran que no era cualquier equipo Europeo, sino el Manchester United, el que estaba interesado, fue increíble”, dijo el mexicano.

Pensó en el retiro

El atacante de los Red Devils admitió que en el Rebaño Sagrado no tenía muchas oportunidades lo que lo hizo dudar sobre su continuidad en la profesión como futbolista.

“No tenía muchas oportunidades en el primer equipo de las Chivas, lo que me llevó a preguntarme, ‘Esta es la vida que quiero para mí? Dudé si era suficientemente bueno como para triunfar como futbolista”, indicó el “Chicharito”.

Sin embargo, el arropo que recibió por parte de su familia fue fundamental para revertir sus problemas y la ansiedad por jugar, algo que sin lugar a dudas le ayudó para mejorar en varios aspectos, tanto deportivos como familiares.

Hernández Balcázar, agregó “cuando estás jugando, debes aprender a aceptar los malos momentos así como disfrutar los buenos. La confianza es parte del futbol. Aquí (en el Manchester United) nadie jugará 38 partidos en una temporada, todos tendremos días buenos y días malos. Cuando no estás jugando tan bien, la clave es encontrar las razones y trabajar sobre los aspectos de tu juego que necesiten perfeccionarse, para que día a día seas mejor”.

Como en su casa

Sobre su impresión del “Man U”, “Chicharito”, indicó en el portal oficial del club, que se siente como en familia, algo que le brinda comodidad y lo pone feliz, aunado a que se encuentra en uno de los mejores equipos del mundo.

“Lo que más me ha impactado es que todos alrededor del mundo conocen al Manchester United, cuando estás afuera parece que es un club inmenso, pero ahora que estoy aquí, ya no parece tan grande. Me siento cómodo, es como una pequeña familia. Estoy muy contento”, declaró.

En cuanto al estratega de los Red Devils, el escocés Sir Alex Ferguson, se refirió al timonel como un caballero para tratar a sus dirigidos fuera y dentro de la cancha.

“He estado platicando sobre él con los medios de comunicación en México. Es todo un caballero durante los partidos, al igual que lejos del juego. Es por eso que creo que lo considerarán como el director técnico más grandioso de la edad moderna”, señaló.

“Chicharito” dio detalles sobre su primera charla con Ferguson, “cuando me reuní con él por primera vez, únicamente me dijo que me divirtiera aquí. Eso me ayuda a quitarme un poco de la presión, así que ahora me concentro en trabajar duro e intentar jugar bien”.