5 cosas que pueden llevar a Rio 2016 al desastre

Los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 están a menos de 200 días de su comienzo y en Brasil las cosas no marchan nada bien. El país sudamericano tiene varios problemas que ponen en riesgo el éxito de la cita olímpica, pues desde la infraestructura hasta las condiciones naturales de Rio de Janeiro tiene varios asuntos pendientes por resolverse. Para empezar, el metro que llevará del centro de la urbe al Parque Olímpico está en proceso de construcción y para terminarlo se necesita una fuerte cantidad de dinero que no hay gracias a una crisis económica que tiene enfurecida a la población brasileña. Por si fuera poco, la contaminación de playas y lagunas de la ciudad, además de la presencia de mosquitos que producen varias enfermedades graves, ahuyentan a la afición extranjera y nacional. ¿Podrá el Comité Organizador resolver estos problemas? De no hacerlo, los Juegos Olímpicos de 2016 irán directamente al fracaso.