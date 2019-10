Durante el programa ‘Futbol Picante’ el ex jugador mexicano Hugo Sánchez protagonizó acalorada discusión con sus compañeros panelistas después de la victoria del Tri ante Estados Unidos en Columbus. El ‘Pentapichichi’ entró principalmente en discusión con Roberto Gómez Junco destacando que el estratega Juan Carlos Osorio no había acertado en su 11 ideal, debido a la alineación de Diego Reyes; posteriormente, el ex de Pumas arremetió contra David Faitelson, cuando el destacado periodista le comentó que debía estar feliz por el resultado y no ser “malinchista”, ya que ese era un detalle insignificante ante el destacado triunfo del Tricolor. Ante esta situación Sanchez Márquez externó su incomodidad por dicho comentario y respondió firmemente a Faitelson: “Si no se hubiese ganado, ojo. Hay que estar felices. Yo si estoy feliz por que sí soy mexicano, ustedes son malinchistas”. Las imágenes fueron difundidas en el canal de YouTube de HistoriaMX.