Las filtraciones de ‘Football Leaks’ afectan a futbolistas de primer nivel que utilizaron empresas en paraísos fiscales para no declarar sus derechos de imagen.Aislado de la polémica, como si no fuera con él, Cristiano Ronaldo no aclara si sigue investigado o si ha pagado una sanción a Hacienda.

Desde la agencia de Jorge Mendes, su representante, el que habría urdido toda la trama, insisten en que todos están al día con el fisco.