VIDEO: Rob Schneider y Adam Sandler festejaron el pase de Tigres a la Final

Los actores de Hollywood Rob Schneider y Adam Sandler, enviaron un video de felicitación y apoyo al equipo de Tigres, que acaban de obtener su pase a la Final.

Scheider y Sandler ya han mostrado su apoyo a los felinos en anteriores ocasiones, incluso en el duelo de Ida de la Final contra Pumas en el Apertura 2015, Schneider acudió al Estadio Universitario.

Schneider ha mostrado su apoyo a equipos como Santos, Cruz Azul y Monterrey, el actor se declaró Tigre luego de haberse casado con una regia que es fiel seguidora de los felinos.

A message to @TigresOficial and to all Tigre's fans EVERYWHERE from my friend.... pic.twitter.com/z2ZbAaPudL