Dan tremenda tacleada a porrista de la NFL

El lunes pasado, los Pieles Rojas de Washington no la pasaron nada bien ante las Panteras de Carolina, pero no pudo ser peor que lo que sufrió una de las porristas que fue golpeada accidentalmente por el mariscal de campo Kirk Cousins sufriendo una aparatosa caída.

En una de las jugadas, Cousins fue proyectado fuera del campo. La inercia y velocidad impidieron que pudiera detenerse y el resultado no fue el mejor.Una de las porristas de Carolina fue atropellada por el mariscal de campo y aunque la mujer alcanzó a meter las manos, no pudo evitar el encontronazo. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y pudo continuar con su trabajo.