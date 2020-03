Los galardonados del premio “The Best” de la FIFA

La FIFA entregaó por primera vez en su historia los premios “The Best”, ceremonia realizada para galardonar a lo mas destacado del futbol Mundial.

Lionel Messi, Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo fueron los tres finalistas nominados a recibir el “Premio The Best al jugador de la FIFA 2016”.

Cabe destacar que en dichos premios también se reconoció al mejor Director Técnico, al mejor gol y al 11 ideal del futbol internacional, entre otros.

La ceremonia fue conducida por Eva Longoria y Marco Schreyl; así mismo, se realizó un emotivo homenaje a las víctimas de Chapecoense.

FIFA The Best 2016 (Masculino)

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino fue el encargado de entregar a Cristiano Ronaldo el premio “The Best” al mejor jugador del Mundo.

FIFA The Best 2016 (Femenino)

Gabriel Batista entregó a Carli Lloyd el premio como la mejor jugadora del Mundo 2016, cabe destacar que la jugadora estadounidense recibir por segunda ocasión dicho torneo.

Premio Puskas de la FIFA 2016

El Premio Puskas “The Best” de la FIFA 2016 es para Mohd Faiz Subri, por su gol en la Superliga de Malasia: el ex astro brasileño, Ronaldo fue el encargado de galardonar Subri por su extraordinaria anotación.

Mejor entrenador de 2016 (Masculino)

Maradona entregó el premio The Best al Claudio Ranieri como el mejor entrenador del mundo de la FIFA 2016 tras ganar la Premier League con Leicester City.

Premio Fair Play de la FIFA 2016

El premio Premio Fair Play de la FIFA 2016 fue entregado por el legendario ex futbolista Carles Puyol al Club Atlético Nacional, esto, debido a su gesto con el Club Chapecoense tras el terrible accidente en donde perdieron la vida jugadores y directivos del conjunto brasileño.

Mejor entrenador de 2016 (Femenino)

La alemana Slvia Neid es nombrada la mejor entrenadora del 2016, cabe destacar que es la tercera ocasión que consigue dicha distinción.

Premio a los hinchas de la FIFA 2016

Yelena Isinbáyeba entregó el trofeo a la mejor afición del 2016 al Borussia Dortmund y Liverpool por cantar "You'll Never Walk Alone" en memoria de las víctimas de Anfield en el 27 aniversario de la tragedia.

FIFA FIFPro World 11

Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo.

11 IDEAL

Así luce Cristiano Ronaldo en la ceremonia de los premios 'The Best', el astro portugués es el favorito a conseguir el "FIFA The Best 2016 (Masculino)".

