Extranjeros no garantizan resultados en la Liga MX

CLAUSURA 2017, Ciudad de México, 2017-01-25. Varios son los equipos que han optado por darle oportunidad a los jugadores extranjeros antes que a los mexicanos, a tres fechas de haber arrancado el torneo de Clausura 2017 del balompié mexicano.

A tres fechas de haber arrancado el campeonato, los equipos que utilizaron más jugadores no nacidos en México no han dado los resultados esperados lo que, por ahora, muestra que no es garantía para ganar la cantidad de foráneos que se utilizan en un plantel.