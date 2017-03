La mente maestra detrás del Abierto Mexicano de Tenis

La historia lo coloca como una de las piezas claves del óptimo funcionamiento del Abierto Mexicano de Tenis. Y es que Avertano “Tano” Cruz ha crecido de manera profesional junto con uno de los certámenes más importantes del Continente Americano cuando se trata del deporte blanco

Tano, como es conocido en el gremio tenístico, ha visto la evolución del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) desde que el Club Alemán, en la Ciudad de México, albergó por primera vez este torneo.

“Mi mayor satisfacción es ver como ha crecido (el evento). Desde que teníamos una bolsa de 280 mil dólares y un público con 2 mil 500 personas. Además se quedó el estadio, porque antes hubo Copa Davis y se acordó en la Federación dejar el estadio. En septiembre fue la Copa Davis y en octubre se hizo el primer Abierto Mexicano. Es una satisfacción, porque nos ha tocado ver el AMT desde hace 25 años, porque nos tocó ir a Brasil a ver cómo se hacía. En octubre de 1993, en el Club Alemán. Desde ahí hemos estado trabajando”, sostiene.

“Primero empecé como jefe de árbitros del abierto, de ahí poco a poco me dieron más responsabilidades y ahora afortunadamente ya estamos encargados de la parte técnica, todo lo que se refiere a contacto con jugadores, trato con jugadores, mantenimiento de canchas, ver jueces, atajadores, atención a jugadores, en fin. También involucra a marketing, porque tenemos que ver lo que ellos venden, mandar la información a prensa para que ellos tengan todo lo que se genera aquí”, cuenta.

A lo largo de 24 años Tano se ha consolidado como la parte clave para Mextenis, en la organización del AMT, por lo que reveló la serie de dificultades que esto conlleva: “La relación humana es lo más difícil entre la gente que trabaja aquí; son 300 personas que están a mi cargo y debo mantenerlas unidas para que puedan trabajar bien, porque si un integrante tiene un problema, ese va a causarme otro problema. Debo mantenerlos unidos como una familia. Sí nos enojamos, pero al final solventamos los problemas”.

Con la certeza de todas las áreas que componen el torneo de Acapulco, Cruz es popular entre los mismos tenistas, a quienes ve con aprecio. Pero explica por qué no le gusta tomarse fotos con ellos o pedirles un autógrafo: “Nick Kyrgios, es un tipazo. Lo conozco desde niño y siempre ha sido igual, pero no le gustan las fotos, si le tomas fotos se enoja, no le gustan los autógrafos”, comenta.

“A Rafa (Nadal) lo conozco de hace tiempo, siempre llega, me saluda ‘hola macho’. Yo no tengo preferencia de si ganan o pierden. Hay jugadores que cuando me ven en cualquier parte del mundo me saludan: Juan Mónaco, Juan Martín del Potro, varios; pero yo nunca les he pedido una foto o un autógrafo, porque al final de cuentas ellos son personas a los que el público atosiga demasiado”, explica.

A pesar de que el AMT se realiza en nueve o 10 días entre los últimos días de febrero y primeros de marzo, la preparación de cada edición inicia en junio.

“Empezamos a trabajar desde junio, en intramuros. En septiembre y octubre empiezan la capacitaciones para jueces, para atajadores, para todo el personal. Y ya cuando se acerca el evento, pues prácticamente nos venimos a vivir aquí. Cuando lo estamos planeando en intramuros, lo visualizas y piensas en lo que hizo falta, por ejemplo, ahorita ya vimos cuáles fueron nuestros puntos críticos y el año que entra esos pequeños detalles no volverán a pasar”, asegura.

Tano no pierde el perfeccionismo y siempre es respaldado por los directivos de Mextenis. Así, afirma que seguirá dando lo mejor de sí para cumplir con las expectativas que se requieren para hacer funcional la operación del AMT.

“Mientras la empresa nos siga dando la confianza y la oportunidad. La gente cree, los directivos creen en lo que hago, creen en mis sugerencias, creen en lo que leen. A través de un manual, a veces ellos quieren que se haga una cosa y yo les digo: ‘el reglamento nos permite esto’. Es bueno que se respete el trabajo que hacemos”.

