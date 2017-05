Ciudad de México. 11/05/2017. (ICITUS) Campeón de goleo devaluado. No se le podría llamar de otra forma al monarca que más celebró en el torneo de Clausura 2017; y no, no hay nada contra el peruano Raúl Ruidíaz, flamante campeón anotador de esta campaña con nueve goles, sino que con la cuota goleadora que le sirvió para firmarse como el número uno en festejos es la más baja en la historia de los torneos cortos.