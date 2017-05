Álvaro Morales responde a DT de Chivas “No te rajes Almeyda” y lo invita a hablar de frente

Luego de que el entrenador de Chivas, Matías Almeyda reveló en una entrevista sentirse “agredido” por el comentarista deportivo de ESPN, Álvaro Morales y que éste afectara a su familia por sus comentarios al ser “demasiado malo”, el conductor rompió el silencio y aseguró que no mantiene nada persona con el estratega, ni con su familia, sino que al ser figura pública las críticas son parte del día a día.

Y para aclara este mal entendido, lo invita a hablar las cosas de frente como en su momento lo hizo Tomás Boy, ya que no es la primera vez que el periodista “incomoda” a algún entrenador de la Liga MX.

Aquí el mensaje completo de Morales a Almeyda, mismo que diera a conocer a través de la misma cadena para la que trabaja:

“Sé que desde el lunes espera mi respuesta Matías Almeyda, desconozco cómo juzga lo evidente, pero le digo esto: No tengo nada personal contra usted, como no lo tengo contra Palencia, Boy, Jémez, el Chepo de la Torre, La Volpe, Ferretti o Vucetich, ¿sabe usted quien me mandó un mensaje?, sólo Tomás Boy y fue de frente, de ahí en fuera nadie jamás del medio me ha dicho nada, ¿porqué? porqué saben en que negocio se encuentran y que las criticas forman parte de éste.

¿Me he metido con usted en lo personal? hablo de su trabajo público, siempre con argumentos, ¿acaso me dijo algo cuando aplaudí a su conjunto en este Clausura por el primer lugar general que luego perdieron?, no ¿verdad?, tampoco, tampoco lo esperaba yo. No es personal, su trabajo están público como el mío y mi familia lo sabe, porque sepa que tengo familia, y nuestra historia de vida nos ha dado una piel para que se nos resbale la inmundicia de la más enardecida, los complots, las envidias, las criticas sobre mí o sobre los míos, espero que no haya usado a su familia para ejercer un control de medios sobre mí con un asunto sentimental, espero.

No use la carta de la familia o la de ser extranjero, también cuento con esas cartas y no las ocupo. Usted mencionó y lo parafraseo, las criticas las soporto, no tengo nada especial con nadie a veces conviene pegarle Chivas o al América, no pasa nada, pero hace daño… ¡No parece señor Almeyda, no parece!, ¿Se imagina usted al frente de la Selección mexicana?, el nivel de critica o de sufrimiento. Lo invito a que platiquemos usted y yo de frente. Y le recuerdo dos cosas, porque sé que ya estoy en su mente: “Canta y no llores” y “No te rajes Almeyda, no te rajes”, este fue el mensaje que mandó Morales al estratega.

Así comenzó la polémica

Hace unos días, el técnico argentino fue entrevistado por la misma cadena y fue ahí donde señaló al periodista como uno de sus principales “atacantes”, asegurando que existe algo personal:

“Ustedes tienen un muchacho, con barba, el que tiene voz de cantante, hace un buen personaje, pero ha sido demasiado malo conmigo, por sus comentarios, porque evidentemente tiene algo personal, pero el show tiene un limite porque el ser humano tiene un limite, lo que más causa dolor de todo esto es a mis hijas a mi mujer. Es muy fácil hacer una critica desmedida estando sentado en un lugar”, señaló Almeyda.

¿Le aceptará la invitación Almeyda?

Aquí el vídeo completo: