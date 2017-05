Jugador de Tigres saldría por indisciplinado

Aunque no se ha oficializado la lista de transferibles del subcampeón Tigres, los rumores colocan a Luis Quiñones fuera del equipo felino por indisciplinado y “fiestero”.

No es una novedad, pues desde su llegada a la Liga MX Quiñones traía etiquete de que le gustaba la fiesta nocturna y aunque en Pumas no se supo de alguna indisciplina, en Tigres, el estratega Ricardo Ferretti tuvo que hablar con el jugador, pero al parecer fue en vano, así lo señaló el Diario As.

El próximo mercado de piernas mejor conocido como draft se llevará acabo el 5 y 8 de junio en Cancún, Quintana Roo.

